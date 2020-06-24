中关村在线消息：近日据悉，著名分析机构数毛社Digital Foundry预测，无光驱版PS5可能会比有光驱版便宜50美元约合人民币354元。



Digital Foundry预测：无光驱版PS5可能会便宜50美元

数毛社在分析中表示，无光驱版的PS5移除光盘驱动器之后，将会节省大约20美元约合人民币141元的原始制造成本。

对于索尼来说，更多地在PlayStation Store线上贩卖数字游戏可能也是有利可图的，因为蓝光制造商、运输公司和零售商都在大量削减实体软件产品，但是这对索尼的软件销售并没有受到影响，索尼每销售一款数字游戏就能获得8美元约合人民币57元的额外收入。

数毛社推测，假设一个玩家用无光驱版的PS5购买了4款游戏，再加上光驱的成本，那么从理论上讲，索尼可以以比有光驱版便宜50美元的价格销售无光驱版的PS5（4*8=32+20=52） 。

牺牲了光驱之后，二手游戏就无法进行交易了，大家是否愿意为了更便宜的机型而牺牲实体游戏提供的二手交易灵活性呢？【7470670】

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