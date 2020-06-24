中关村在线消息：据悉，戴尔今天公布了一堆以PC游戏为中心的新产品，无论是笔记本还是台式机，都会有一些新产品亮相。



















戴尔推出一批游戏新硬件 更有神秘的XPS台式机预告

戴尔的PC游戏新产品包括一对游戏笔记本、两台新显示器、一台台式机以及Alienware机械键盘，该公司还预告了新的XPS台式机，但我们暂时还没有具体的细节。



戴尔的新款游戏笔记本是G7 15和G7 17，你可能已经猜到了，每款台式机名称中的那些数字都是指它们的屏幕尺寸。

15英寸和17英寸G7型号之间的规格似乎大多相似，但也有一些关键的差异。虽然这两款机型都提供了高达酷睿i9-10885H的CPU，G7 15的GPU选项最高为RTX 2070 Max-Q，而G7 17可以高达RTX 2070 Super。

这两款笔记本都有很多显示选项，但如果你是一个看重分辨率的人，G7 15可能是最好的选择，因为它可以配备4K, 60Hz面板。

那些对更高刷新率有需求的人可以选择G7 17，因为它的选项之一是300Hz的1080p面板，内存选项最高为16GB DDR4-2933，不过每台笔记本都有能力支持32GB的内存，您甚至可以定制这些机器的电池，15英寸机型最高支持86WHr的电池，17英寸机型则高达97WHr。

6月17日将看到G5 17的上市，起售价为1429.99美元，而G5 15将紧随其后，在6月29日上市，起售价相同。

如果您比较喜欢台式机游戏，那么戴尔G5台式机可能就能满足你的需求，它提供7个CPU和9个不同的GPU选择。

CPU的选择从酷睿i3-10100开始，一直到酷睿i9-10900K，GPU选择范围从4GB的GTX 1650一直到8GB的RTX 2070 Super，但如果你不想选择NVIDIA，戴尔还为G5台式机提供了Radeon RX5600 6GB，内存选择从8GB到64GB不等均为DDR4-2666。

在单盘和双盘配置之间，消费者有高达13种存储选择。戴尔G5台式机将于7月9日推出，起售价为699.99美元。

戴尔今天公布了一对27英寸游戏显示器，第一款是平板显示器。简称戴尔27游戏显示器，这款显示器在命名上缺乏的创意在规格表上得到了弥补。

当通过DisplayPort连接时，这款显示器提供2560×1440分辨率，刷新率为165Hz，通过HDMI连接，该刷新率将降至144Hz。

戴尔表示，这款显示器可以拥有1ms的真实响应速度，支持DisplayHDR 400，典型亮度为400cd/m2。最后，这款显示器同时支持G-Sync和FreeSync。预计7月28日上市，售价596.99美元。

戴尔今天推出的第二款27英寸显示器是一款曲面显示器，售价仅为279.99美元，采用全高清面板，配备了144Hz的刷新率，极端模式下的响应时间为4ms，戴尔27曲面游戏显示器将于8月21日上市。

今天也看到了Alienware品牌推出AW410K RGB机械键盘，-使用了Cherry MX Brown开关，承诺完全可编程的按键，让用户可以设置各种宏，同时通过NKRO实现100%防误触，还有一个USB接口，可以给手机充电或者连接鼠标等其他外设，将在8月4日看到这款产品上市，售价129.99美元。

戴尔在今天的公告中，以XPS台式机的预告作为点睛之笔，这个预告无非是XPS标志的图像，可以假设是台式机的机箱，戴尔将在7月份透露更多关于这款台式机的细节，敬请期待。【7470604】

（文中图片来自互联网）

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