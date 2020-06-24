中关村在线消息：宏碁已经发布了Enduro系列三防笔记本电脑和平板电脑产品，该系列包括两个三防笔记本电脑和一对平板电脑。























宏碁公布Enduro系新款三防笔记本、平板电脑

宏碁Enduro N7坚固型笔记本采用用防震外壳保护14英寸显示屏，通过MIL-810G和IP65认证，坚固耐用，防水/防尘。



它的设计还可以提供10小时的电池可以在充电时更换，笔记本内置的桥式电池，即使在该换电池时也能保持运行。

全高清显示屏提供了700尼特的亮度，适合户外使用，而在减震外壳内部则是四核英特尔第八代酷睿i5处理器。宏碁为Windows Hello增加了可信平台模块2.0和指纹传感器。

Enduro N7还支持宏碁Enduro管理套件(AEMS)，其中包括远程部署选项、管理者禁用端口和摄像头的I/O控制，以及在笔记本本身编程物理快捷键等。

宏碁Enduro N3坚固型笔记本提供更多的便携性能，通过MIL-STD 810G和IP53认证，机身0.98英寸厚，重量4.37磅，有大猩猩玻璃保护显示屏,。

Enduro N3还有防水Aquafa冷却，内部有一个第十代英特尔酷睿i7处理器和32GB DDR4内存，而选项包括NVIDIA GeForce MX230 GPU和高达512GB的PCIe Gen3 NVMe SSD存储，电池寿命长达13小时，它将于8月抵达美国，售价899美元起。

如果您不需要一直使用键盘，宏碁的Enduro T1平板电脑有两种尺寸和两种不同的操作系统选择，其中，ET110-31W拥有10.1英寸触摸屏，采用英特尔赛扬处理器，64GB的eMMC存储空间。

其显示屏即使戴着手套也可以使用，ET110-31W通过了MIL-STD 810G和IP54认证。还有一个可选的组合键盘，方便文字输入。

两者中较小的一款，宏碁Enduro T1（ET108-11A）是一款8英寸的Android平板电脑。它通过了MIL-STD 810G和IP54认证，其触摸屏采用手套式设计。还有可编程的快捷键。

该系列的最后一款型号叫Enduro T5，坚固型平板电脑拥有10英寸显示屏，运行Windows，采用第七代英特尔酷睿m3处理器。

它被包裹在MIL-STD 810G和IP65认证的外壳中，还有各种工作友好的配件，如手把、肩带、4点式肩带和车内支架。和Enduro笔记本一样，它的电池可使用10小时，可以更换。【7470552】

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