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    苹果iOS14正式发布：十大重要升级盘点，没想到越来越像安卓

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    在刚刚结束的WWDC 2020全球开发者大会上，苹果iOS14系统正式发布。作为新一代面向多平台的操作系统，iOS14带来了诸多的改进和变化。为了帮助广大网友快速读懂苹果iOS14系统的最新变化，我们整理出了iOS14的十大重大升级速浏览，快来看看吧！

    苹果iOS14正式发布：十大重要升级盘点，没想到越来越像安卓
    苹果iOS14正式发布

    ①APP资源库自动分类：

    同类型的APP放在一个文件夹中，令桌面变得更为整洁并且提升使用效率。下滑菜单出了用户常用App，还会猜测用户所需进行自动推荐。

    ②灵活的桌面小组件

    在安卓手机上比较常见的桌面小组件，如今也可以在苹果IOS 14上体验到了。它可以令您无需进入APP，即可在桌面上进行交互或获取你所需的信息。

    ③画中画功能被引入

    当用户播放视频后再回到主屏幕，视频就会自动在主屏幕以画中画形式显示，正常播放，窗口大小可自由调整，用户也可以将其隐藏在屏幕侧边。

    ④更加聪明的Siri

    Siri也变得越来越聪明，可以发送音频信息，基于Siri神经引擎带来听写功能。另外Siri的界面也将不再是覆盖整个屏幕，会有很大调整。

    ⑤支持翻译功能

    IOS引入全新的翻译应用，可对文本和语音进行翻译，支持11种语言，借助机器学习技术，实现离线翻译，保障隐私。

    苹果iOS14正式发布：十大重要升级盘点，没想到越来越像安卓
    苹果iOS14正式发布

    ⑥信息界面和表情

    用户可以将最常用的对话固定在屏幕最顶部，memoji表情加入20种新发型和更多年龄选择，还可以给虚拟形象戴口罩。

    ⑦地图性能大幅改进

    新增了英国、爱尔兰、加拿大等更多国家，新增了专门的自行车线路推荐，而针对新能源汽车，可以查找规划充电桩的位置，保障续航和出行，新增限行提醒。

    ⑧手机能当成汽车钥匙

    首款支持车型是2021款宝马5系，利用手机NFC功能进行解锁，手机放到充电板上就可以启动车辆了，利用iCould管理设置可以保证车钥匙的安全。

    ⑨IOS版本的小程序

    APP clips跟安卓平台的小程序十分类似，它能够实现应用的部分核心功能，轻量化的运行，以卡片式弹出。

    ⑩通话界面新调整

    无论是iPhone还是iPadd都支持来电弹窗提醒，不再占据整个屏幕。

    苹果iOS14正式发布：十大重要升级盘点，没想到越来越像安卓
    苹果iOS14正式发布

    通过上面的这些十大重点升级的盘点，IOS 14无疑将会变得越来越强大，用起来也会越来越贴心。不过很多细心的网友可能会发现，IOS 14的很多升级其实早在安卓平台上获得应用，真的是没想到越来越像安卓。

    其实移动互联网应用的需求是互通的，IOS与安卓之间相互借鉴早已不是什么新鲜事。

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

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