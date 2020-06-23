中关村在线消息：近日据外媒消息，iOS 14在这次WWDC上宣布了许多新功能，在这些更新中，苹果还在此系统中加强了天气Weather应用的更多功能性。



iOS14天气应用新增恶劣天气追踪、实时降雨量显示

作为一次快速更新，苹果在三月收购了超本地天气应用Dark Sky，据推测这就是iOS 14天气应用的新特性的基础。

苹果表示，iOS 14天气应用新增对恶劣天气事件的支持以及下一小时的降雨图表。苹果表示，当用户所在地区的天气预报显示有雨时，这张图表将会显示每分钟的降水量。这些功能可以通过iOS 14主屏幕上新的天气应用小部件来实现：

下一个小时降水量：显示未来一小时的雨雪强度图表，以分钟计时。目前仅限美国地区。

恶劣天气：天气应用和小部件会显示政府发布的关于某些恶劣天气事件的警报，包括龙卷风、冬季风暴、山洪暴发等，目前美国、欧洲、日本、加拿大和澳大利亚都将支持。

重大天气变化：天气小部件会在第二天提前变热、变冷或变更潮湿的情况将相关信息显示出来。

持续多日的降水预报：每日降水几率现在会在多日天气预报中出现。【7469678】

（文中图片来自互联网）

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