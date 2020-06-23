中关村在线消息：今日据悉，微星公司宣布对旗下部分台式游戏PC进行更新，增加了英特尔Comet Lake CPU与Nvidia的GeForce系列显卡的搭配。



















微星新款游戏台式电脑亮相 配备英特尔第十代CPU

这些型号正在美国组装，这意味着如果你在美国订购，应该会更快地的买到它们。



该系列的第一款也是最大的设备是Aegis R和Aegis RS，这两款机型采用的是相同的机箱，其容积为50升，主要区别在于主板和CPU。

Aegis RS使用的是ATX主板，里面的CPU是解锁超频的，它最高可以配置酷睿i9-10900KF和Nvidia的GeForce RTX 2080 Super显卡，其它参数包括32GB内存，2TB SSD存储空间，以及1TB HDD，价格为2199美元，基础配置起价为1549美元。

Aegis R使用的是microATX主板和英特尔酷睿i7-10700F，所以不支持超频，它的起价为1499美元。两款产品都将在7月份上市。

Aegis SE是一款更加紧凑的机器，装在25升的机箱里，而且它只有一种配置。它搭载了英特尔酷睿i5-10400F和Nvidia的GeForce GTX 1660 Super显卡。

它还拥有8GB内存、240GB SSD存储空间和1TB HDD，不过如果你以后想扩充内存，主板上有四个DIMM插槽。它将于7月通过沃尔玛上市，售价799美元。

Codex R，在45升的机箱中配备了高达酷睿i7-10700F和GeForce RTX 2060显卡，并有3个120mm风扇为系统内部散热，它还可以配置最高16GB内存和512GB固态硬盘，外加1TB硬盘存储。它也将在7月上市，起价899美元。

Trident系列，这是微星的游戏机外形电脑，由MEG Trident X和MPG Trident 3组成。MEG Trident X是这两款产品中最强大的一款，在10升的机箱中搭载了高达Intel Core i9-10900K和GeForce RTX 2080 Super显卡。

它将CPU、GPU和PSU的腔体分开，因此每一个腔体都能单独冷却，更加静音。最新的迭代产品还在机箱底部增加了几个风扇，以获得更多的气流。虽然外形小巧，但CPU、GPU、内存、存储都可以升级。MEG Trident X将于6月底上市，售价2199美元起。

MPG Trident 3，这是微星新系列中最小的一款，它的体积为4.7升，微星表示应该可以装在一个典型的背包里，重量也只有7磅不到。

它可以配置高达英特尔酷睿i7-10700F，以及GeForce RTX 2060 Super显卡，它具有类似的冷却设计，分离GPU和CPU，内存最大为16GB，并有高达512GB的SSD和1TB的HDD作为存储。MPG Trident 3将于6月底上市，售价879美元起。【7469638】

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