苹果Mac弃用英特尔芯片成真，ARM架构CPU真比X86香？

科技圈没有秘密，传言一般都是真的。此前传的沸沸扬扬的苹果Mac弃用英特尔芯片最终尘埃落定，苹果在全球开发者大会上宣布自研芯片计划，Mac放弃英特尔芯片，取而代之的将是ARM架构的自研CPU。苹果Mac弃用英特尔芯片，ARM架构CPU究竟强在哪呢？



苹果和intel分分合合由来已久

按照苹果公司的说法，采用全新ARM架构的自研芯片，不仅可以令Mac笔记本获得性能提升，同时还可以大幅度降低处理器的功耗表现，从而提升产品的续航和用户体验。基于ARM架构在移动端的优势，或许未来移动PC也将发生巨大的形态变革。

其实苹果Mac弃用英特尔芯片的传闻又来已经，此前便有传闻称：经过苹果的实际测试发现，基于ARM芯片的Mac电脑与基于英特尔芯片的Mac电脑相比，在性能方面存在差距，特别是在图形、人工智能（AI）和电池寿命方面，因此决定放弃英特尔。

那么X86架构和ARM架构究竟有什么区别呢？简单的说，X86代表的是复杂指令集系统，而ARM代表的是精简指令集系统。X86的发展思路偏向于性能和速度，而ARM则偏向于效率和功耗。早起ARM架构的性能孱弱，但这么多年的发展其性能大有追赶X86架构的趋势。



ARM引入通用计算领域与X86同台竞技

多年以来，X86架构处理器在PC市场一直处于绝对的霸主地位，其生态繁衍根深蒂固程度，几乎达到了无可撼动的地位。而随着移动互联网时代的到来，ARM架构很快统领了移动市场的份额，并在近些年开始觊觎PC市场的份额，直到苹果推倒多米诺骨牌，

虽然苹果在PC市场的份额其实并不大，但是苹果在业界的影响力显然不容小觑。而这么多年以来，苹果和intel之间的相爱相杀，也出现了多次的分分合合。苹果Mac弃用英特尔芯片，说白了苹果更希望通过更开放的ARM架构将处理器的话语权掌握在自己手里。

X86架构和ARM架构或许客观上存在不同的发展思路和技术特性，但是背后却是强大的利益纠葛。明眼人都知道，苹果Mac弃用英特尔芯片，采用自研ARM架构芯片，其实最根本的原因，还是基于成本和可控这两大核心因素。说白了，就是利益纠葛。



成本和可控是苹果拥抱ARM的两大关键

其实这么做的不仅仅是苹果，相比之下高通显然行动的更早一些。此前高通8xc产品线的性能表现，就表现出了不错的能耗比优势，并且具备了出色的5G移动网络连接能力，完全符合现在轻量化，移动化的发展趋势。

ARM架构产品引入通用计算产品，其实对于用户来讲是很好的事情。这不仅给我们带来了不同取向的产品可供选择，而且全新的竞争格局有利于科技产品从底层芯片层面带来全新得到发展推动力，或许还会催生出全新产品形态且更适合移动的PC产品。

苹果Mac弃用英特尔芯片成真，好戏才真正刚刚开始。

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