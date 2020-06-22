NVIDIA安培架构RTX 30系显卡性能曝光：提升31%超给力

电脑硬件更新频率之快令人惊叹，很多网友感叹，我连光追特效都还没有体验过，NVIDIA下一代安培架构RTX 30系显卡的性能跑分已经曝光了，据说提升高达31%，真的是非常给力，看来又可以再等等了！



网传NVIDIA下一代安培设计方案

Ampere（安培）GPU已经公布，但让游戏粉丝们魂牵梦萦的RTX显卡还披着神秘面纱。据悉NVIDIA目前正在对RTX 30系列高端型号的设计进行评估，一款显卡的诞生，仍然要经历非常多的复杂步骤，至少也得三个月。



而随着时间的临近，关于NVIDIA下一代基于安培架构的RTX 30系列游戏显卡的各路曝光信息也逐渐多了起来。

首先可以确认，新一代显卡基于安培架构的GA102大核心，在游戏卡领域将有至少三款型号在列，其中旗舰型号的可能叫RTX 3090或者RTX Titan，次之的可能叫RTX 3080 Ti或者RTX 3080 Super，再次之的则是RTX 3080。



除了新一代显卡的命名

除了新一代显卡的命名和型号之外，他们所配备的显存也得到了基本的确认。它们将分别搭配24GB、12GB、10GB GDDR6显存，但核心规模一无所知。



有意思的是，3DMark Time Spy数据库里出现了一款奇怪的NVIDIA显卡跑分成绩，据悉可以确认来自一位NVIDIA员工的内部测试。3DMark软件识别出的厂商是NVIDIA，核心频率1935MHz，显存频率6000MHz，其他信息皆无。

当然，大家最关心的还是实际的跑分成绩，直接看成绩：18257分！



RTX 30系显卡性能已曝光

可能对显卡不是很熟悉的网友并不知道18257分意味着什么，如果比较来看的话，相比于上一代旗舰级RTX 2080 Ti公版高了足足30.98％，这已经是非常不错的升级力度了，相信很多显卡玩家都已经欢呼雀跃了。



不得不说，安培架构的实力还是值得期待的，而我们目前能做的，也只有等待了。

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