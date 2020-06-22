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    小米小爱鼠标亮相：无线双模+支持语音输入

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，小米今日公布小爱智能鼠标，目前已上架小米商城众筹，可小米商城APP参与，众筹价129元，未来零售价149元。

    小米小爱鼠标亮相：无线双模+支持语音输入

    小米小爱鼠标亮相：无线双模+支持语音输入
    小米小爱鼠标亮相：无线双模+支持语音输入

    众筹时间为6月24日-7月1日，小米小爱鼠标内置小爱同学，长按鼠标语音键即可唤醒小爱同学，解锁千百技能，这也是小爱同学首次登陆电脑端，成为智能办公助理。

    您可以对它说，“打开Word”“打开小米商城”“电脑关机”“电脑音量调到80”“最近几天天气怎么样”“92美元是多少人民币”等等。

    小米小爱鼠标还支持语音输入，即使不会打字的长辈也能通过语音快速打字。同时支持语音翻译和划词翻译中译英/日/韩。

    它还支持控制智能家居，长按语音键，动动嘴就能打开空气净化器、扫地机器人等等。

    小米小爱鼠标支持蓝牙和USB接收器双模式，与两台电脑连接后，同时长按鼠标左键、右键3秒，即可在两台电脑间切换。

    设计方面，抗菌壳体99.9%有效抑菌，金属滚轮、隐藏式麦克风，欧姆龙1000万次微动开关，Type-C接口，内置750mAh电池，续航30天，待机180天。【7468809】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米小爱鼠标亮相：无线双模+支持语音输入http://news.zol.com.cn/746/7468809.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7468809.html report 881 中关村在线消息：据悉，小米今日公布小爱智能鼠标，目前已上架小米商城众筹，可小米商城APP参与，众筹价129元，未来零售价149元。小米小爱鼠标亮相：无线双模+支持语音输入众筹时间为6月24日-7月1日，小米小爱鼠标内置小爱同学，长按鼠标语音键即可唤醒小爱同学，解锁千...
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