中关村在线消息：近日据悉，支付宝官微在今天的视频中提到了老年大学，这是为了帮助老人家使用手机而创办，引发大量年轻人的关注。







支付宝招95后：专们教老年人用手机

据官方招聘启示，支付宝老年大学不要名校毕业，不要大厂经验，而是“会跳广场舞，会钓鱼，会下象棋优先”，没想到一天之内就收到近百封简历。



该岗位还有个响亮的名称“支付宝老年大学95后青年讲师”，即网友口中的“老年官”，简单来说，“老年官”的职责是：给老人家量身设计智能手机使用教材，以及到线下手把手教老人学用手机。

支付宝老年大学成立于去年12月，成立原因是，拨打支付宝客服热线的用户，相当大比例是60岁以上老人，问的都是最常用到的功能，比如怎么扫码坐公交？怎么挂号？



支付宝老年大学教务处负责人潘菲菲这样说道：“我们不能让生活越来越便捷的同时，让老年人掉了队。”

至于此次破天荒首次招募95后青年讲师，则起源于几天前，杭州一对95后情侣在夜市摆摊送自制的手机使用手册，内容字体大、步骤细、表情多，契合那句“教父母学会智能手机，是数字时代最长情的陪伴。”

潘菲菲还介绍，“我们给自己定的第一个小目标，是教会1000万银发族安全放心学会用手机”。

至于薪资方面，则是1000元/节课。【7468808】

（文中图片来自互联网）

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