中关村在线消息：据悉，苹果著名分析师郭明錤在今日给投资者的一份报告中表示，苹果计划在 WWDC 上推出针对 Mac 的基于 ARM 的定制设计芯片。







郭明錤：配ARM处理器13英寸MacBook Pro和iMac年底发售

他还表示，首批采用 ARM 芯片的 Mac 机型将是 13.3 英寸 MacBook Pro 和外形经过重新设计的 iMac，苹果计划在 2020 年第四季度或 2021 年初发布新机型。



新型号的外形设计将与现有的英特尔 13.3 英寸 MacBook Pro 相似，在发布 ARM 13.3 英寸 MacBook Pro 之后，苹果将停止生产英特尔 13.3 英寸 MacBook Pro。

ARM ‌iMac 将配备全新的外形设计和 24 英寸的显示屏，苹果将在推出 ‌ARM‌ ‌iMac‌ 之前，在 20 年第三季度对现有的‌ ‌iMac‌ 进行更新。

从 2021 年开始，所有新的 Mac 都将配备苹果自家处理器，过渡到全 ARM 系列将需要 12 到 18 个月。

一款未指定型号的 MacBook 机型将采用“全新的外形设计”和基于 ARM 的芯片，并将于 2021 年下半年投入量产，而带有 mini-LED 显示屏的 MacBook 机型将在 2021 年上半年推出。

郭还称，苹果的定制设计芯片，计划中的 mini-LED 显示屏和剪刀式开关键盘将“在两年内为 MacBook 机型创造竞争优势”，而 mini-LED 技术将显着改善用户体验。【7468741】

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