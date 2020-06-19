这个618，直播带货究竟贡献了多少亿？ O’Ratings直播监测618数据抢鲜出炉！

近日随着疫后商业经济的稳步复苏，在线下鼓励夜经济大放异彩的同时，线上也迎来了一年一度的电商狂欢—— 618购物节。相较往年钜惠折扣、网红爆款的商业策略之外，今年参与618的平台与品牌普遍把“直播带货”纳入商业营销矩阵的标配中。据悉，京东、淘宝、拼多多、苏宁易购这几大618主力电商平台均100%拥有自主的直播平台； 同时，几乎所有参与618的品牌会选择直播带货这一营销玩法，仅在6月18日当天就有80.6万场品牌直播进行。这一现象吸引了专注直播监测的独立第三方监测服务商O’Ratings监测的密切关注。秉承公正、专业、准确的科学精神，O’Ratings监测在非商业委托下，运用独创科学指标体系独立客观地对618当晚全域直播间收视量、带货量、热度、互动量结合行业分类、用户画像进行了交叉分析对比，得出了一系列启发性的数据。据O’Ratings监测统计，仅6月18日一天，直播带货就贡献了35.28亿销售额，观看量达到4.12亿人次；整个618狂欢启动以来，直播带货累计创造了242.2亿销售额，累计观看量达104.7亿人次。



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目前，公众可以在微信小程序“O’Ratings监测”了解相关数据。相信，来自O’Ratings监测的数据分享能够为直播带货提供依据，从而更好地完善直播相关的商业决策。



618谁的主场？百家争鸣各放异彩电商进入精耕时代

由于O’Ratings监测能够实现全平台、全行业、全时段为特色的全域直播监测服务，并运用其独创的科学指标体系——传统与创新融合的指标体系。其中收视率的指标继承了国际认可的传统电视收视率的算法，同时加入带货指标等直播行业的创新模型。因此能够实现跨平台直播带货比较与综合分析。O’Ratings监测发现：6月18日当天，抖音直播带货销售额前三位的品类依次是美食、母婴和美妆；淘宝直播带货销售额前三位的品类依次是珠宝、服饰和美食；快手直播带货销售额前三位的品类依次是服饰、美食、美妆。从中可以看出，中国电商行业经过数年来的发展，从原本的粗旷型模式已经逐步进入细分型模式。各大电商平台从自身定位、目标用户群体、擅长的品类都开始有差异化的市场细分，开始了电商的精耕细作。对品牌方而言，合理利用O’Ratings监测数据可以帮助其按行业品类，寻找匹配的细分直播带货平台。



O’Ratings监测 618直播带货HOT20带货榜

618谁是主力？看姐姐们在直播间“乘风破浪”



在直播间背后究竟是谁在剁手？O’Ratings监测能够通过直播间粉丝画像与直播带货数据的交叉比对，因此发现了618战斗力爆表的群体——“姐姐”们： 她们平均年龄30-45岁，生活在一二线城市，中国“姐姐”总人数已超过一亿5千万人，其中有7746万中产女性，上有老下有小的姐姐们是家里的首席财务官，“买买买”是她们的首要任务也是最大乐趣，为孩子、为老公、为爸妈，为自己。姐姐们通常家庭和工作两不误，因此告别一天的工作，每晚21:00-23:00就是她们在网络高度活跃的时间，一边精挑细选一边精打细算。O’Ratings监测发现：与妹妹们不同，6月18日当晚为例，最受姐姐们青睐的前三位直播间有李佳琦、周大福等珠宝首饰品牌和苏宁易购，美妆护理、男装、家居清理是她们最常剁手的商品。作为618中战斗力最强的一个群体，她们当晚贡献了占整体女性人数46.6%的销售。O’Ratings监测的用户画像功能不仅可以锁定“姐姐们”，也能根据需求定制用户画像描摹他们在直播带货中的行为模式。



O’Ratings监测 618直播带货HOT20收视榜

618谁是未来？直播带货进化PLUS版



由于O’Ratings监测是以“直播节目”为单位，从收视、热度、互动、带货、行业多维度，线性比较直播间的数据， 通过历史数据的沉淀分析实现对直播趋势的预测。 O’Ratings监测发现：明星、特约嘉宾、表演等娱乐内容出现时，直播间也会出现热度、互动的上升。于此同时， 还有一些热度、收视、互动数据虽未入前三的直播间，却在带货上表现优异。 例如，直播间“石力派翡翠2号店“虽然热度互动表现不突出，但位于618带货榜第一。 从这一现象可以看出，直播间的带货能力与品牌力可以分开衡量。“直播带货＋娱乐”，“直播带货＋AR”，”直播带货＋明星“会比较有效地提升品牌力，打破刻板印象中直播仅仅是一个“带货”工具的认识。因此，如果灵活运用O’Ratings监测就可以有效地在带货和品牌之间做出平衡，从而将原本单一以带货为目的的直播，发展为兼顾带货与品牌形象建立的PLUS版本。



O’Ratings监测 618直播带货HOT20互动榜

作为独立第三方监测服务商O’Ratings监测未来将持续关注直播行业的热点事件， 共同推进直播行业的可持续良性发展。



＊文中数据出自独立第三方监测服务商O’Ratings监测，监测时间从2020年6月18日上午0点0分到2020年6月18日上午23点59分，O’Ratings 直播监测通过测量全网各直播平台的直播节目（live-streaming,又称直播间），通过五大指标对各直播节目进行评价：收视率（live-streaming Ratings，又称收视点）、观看人数峰值（peak viewers）、行业占比（market share，又称市场占有率）、带货指数（sales index）和互动指数（engagement index）。

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