人们常说的“音质”到底是什么，难道真的是玄学吗？

提起音质这个词，可能很多玩家都会想起“水电还是火电”那个比较玄幻的段子，也让人感觉到音质这个东西因为太过主观，可能有些玩家会认为属于玄学的范畴。耳机或者音响的“音质”到底是什么，难道真的是玄学吗？



人们常说的“音质”到底是什么

虽然我们无法用一个可以量化的指标或者单位来全面的衡量音质的高低，但趋势音质这个东西确实是存在巨大的差异的。虽然音质无法单纯的量化，但是影响音质的一些客观数据是可以科学量化的，比如解析度这个重要的指标。

如果从解析度的角度来看，对数字音频来说，再现声音频率的成分越多，误码率越小，音质越好。通常用数码率（或存储容量）来衡量，取样频率越高、量化比特数越大，声道数越多，存储容量越大，当然保真度就高，音质就好。

但是解读度越高，音质就一定更好么？

其实未必，音质之所以看似很玄幻，更多的是一些性格的因素在里面，而厂家不同的调教，也会富裕不同音响或者耳机不同的性格和灵魂。这真的不是玄学，而是分离度、三频均衡、动态调节、声场音色等指标综合体。

其实只要是不算太差的耳机，解析度都是可以满足人们聆听的需求的。但是为什么高端耳机能够卖出这么高的价格，而且能被很多玩家所追捧么，除了顶级的硬件水平之外，更多其实强调的就是深厚的调教能力了。

所以说音质这个东西很玄学吗？或许是，但其又不是。简而言之，由于音质客观测试数据存在局限性，多数玩家经验有限，加上实践困难，以及一些人对电声原理不求甚解，因此关于音质的观点，往往有所偏差又难以验证，很容易就会充满玄学意味。

那么玩家该如何跳出“玄学”的怪圈？

偏听则暗，多听则明。一方面要对一些基本的电声知识有所了解，另一方面还是要多实践。最后，还是希望和音质相关的消费圈子能够越来越理性，越来越健康吧。

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