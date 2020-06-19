升级显卡都需要注意什么？忽略这些细节可能会很尴尬

随着暑期的到来，很多朋友都打算购买一款新显卡，来体验最新最酷的游戏大作。可是您知道么，现在的显卡插槽虽然都一样，但并不意味着能插就能用~如果这些细节不注意的话，那么很可能您高价购买的显卡无法使用，忽略这些细节可能会令您很尴尬。

01 显卡尺寸

由于是升级显卡，因此很定是要买比现在这款性能更强的产品了。但是需要注意的是，目前很多高端显卡为了承载更多的芯片和电器元件，其实尺寸都蛮长的。



RTX 2070 SUPER级别的显卡又大又长

比如iGame GeForce RTX 2070 SUPER Advanced OC这款热门的中高端显卡的尺寸都已经达到了315*136*53mm，也就是说你要确保你的机箱能够放得下。

一般的中塔机箱都能够放下30厘米以上的中高端显卡，这个问题不大。但是放下是放下了，是不是折腾硬盘接口以及其他的配件，这一点仍需要确认。

02 供电接口

当我们确定了您的机箱能够安装上类似RTX 2070 Super这样的中高端显卡之外，同时我们也需要确认自己的电源是否预留了足够的供电接口，如果没有会十分尴尬。



双8Pin供电接口必须要预留好

目前一般的中高端显卡都是采用的双8Pin供电接口，也就是需要两个8针的小方头电源接口。如果您的电源不是太旧的型号的话，理论上都是应该能够支持的。



03 电源功率

当我们新买的显卡妥善的安装在主板的PCI Express X16接口上，并且安装了双8Pin供电接口之后，其实理论上就完成了安装工作，但是您还别高兴得太早。

当我们按下电源开关，准备开机的时候，可能有的玩家会遇到频繁自动重启无法进入系统，甚至黑屏的现象，这很有可能是电源带不动显卡的功耗了。



NV官方建议RTX2070Super配650W电源

同样以RTX 2070 SUPER级别的显卡为例，Nvidia官方的RTX 2070 Super的电源要求就是650W，这是充分考虑了同级别的处理器以及周边配件的整体需求后的稳妥选择。如果您还在使用500W以内的老式电源，带不动RTX 2070 SUPER是正常的。



好了，以上就是升级显卡需要注意的最常规的三个问题，希望可以给近期进化升级显卡的朋友带来一些小帮助。如果您有更多的建议，不妨在评论区跟大家分享一下~

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