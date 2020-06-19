中关村在线消息：据悉，在今日铂傲Bang & Olufsen推出了全新的真无线耳机——Beoplay E8 Sport。











B&O无线耳机BeoplayE8Sport：IP57防水+30小时续航

这款耳机具备 IP57 防水、防尘和防汗认证，虽然无法佩戴游泳，但可以在 1 米深水下正常工作 30 分钟。



这款耳机以及配套的充电盒均采用了橡胶和硅胶材质，此外还有耐腐蚀的阳极氧化铝，手感非常出众。

每个耳塞可以持续播放 7 个小时，充电盒能够持续充电 3.5 次，耳塞放入充电盒 20 分钟后可以播放 90 分钟，总共播放时间可以达到 30 小时。

耳机盒本身可以通过背面的USB-C接口充电，或者在可选的充电板上使用Qi无线充电。

该耳机通过蓝牙 5.1 进行配对，并且支持AAC和高通 aptX，以提高音频质量，此外通过耳机的外表面可以进行触控控制，切换播放/暂停，接听和结束通话，跳过曲目，并打开和关闭通透模式。

无需要安装 Bang & Olufsen 应用程序就能使用 Beoplay E8 Sport 耳塞，安装之后能够调整声音配置文件，目前应用中有五种 EQ 预设，您也可以通过应用自行定制。

这款耳机并没有主动降噪功能，而是通过被动式隔离进行降噪，事实上盒子里包含了八种不同的选择：四对硅胶耳尖，一套Comply Foal耳尖，以及三对硅胶耳塞，可以提供更多的支持。

这款耳机的售价并不便宜，Beoplay E8 Sport从7月9日开始发售，售价 350 美元，有氧气蓝和黑色两种颜色。

一个 Beoplay 充电垫是 125 美元，如果您有兼容 Qi 标准的无线充电枕就不需要购买了。【7467393】

（文中图片来自互联网）

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