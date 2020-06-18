欧盟对苹果发起反垄断调查 矛头指向30%抽成的苹果税

不得不说，即使是苹果这样全球顶尖的科技公司近期也有些不太好过。首先受到疫情的影响销量急剧下滑不说，美国本土的骚乱也让很多苹果商店被砸。接踵而来的，便是欧盟对苹果发起反垄断调查。而这一次，矛头直接指向了矛头指向30%抽成的苹果税。

欧盟对苹果发起反垄断调查，并发布公告称：2019年3月，流媒体音乐服务商Spotify对苹果公司提出反垄断投诉，抨击苹果公司对其应用商店的数字化服务收取30%的“苹果税”，且其应用商店的审核机制让 Spotify很难为用户提供折扣，阻碍了其业务的发展。



欧盟对苹果发起反垄断调查

另外一家未具名的电子书和有声读物经销商也提出了类似投诉，欧盟委员会表示：苹果公司限制条款可能会扭曲苹果设备上的流媒体音乐服务竞争。苹果公司的竞争对手要么决定完全禁用应用内订阅的可能性，要么提高应用内的订阅价格，并将费用转嫁给消费者。

显然，苹果公司对“欧盟对苹果发起反垄断调查”事件持有不同的看法，苹果公司16日回应称，欧盟委员会正在听取少数企业的“毫无依据的投诉”，这“令人失望”。这些竞争对手“只想不劳而获，不想与其他所有人遵守相同的规则”。

针对欧盟对苹果发起反垄断调查，苹果公司还表示，他们做的所有事都遵守法律，在每一个阶段都充分参与竞争，并且为客户提供发现和下载App的安全可靠的场所，并为企业和开发者创造巨大商机。

值得关注的是，欧盟对苹果发起反垄断调查之后，苹果公司公布的官方数据显示，苹果应用商店于2019年在全球范围内创收5190亿美元。

其实说白了，没有什么所谓的正义的一方，都是钱闹的~

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