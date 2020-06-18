微信上线“拍一拍”功能，为何会招致网友一致反感？

微信是我们几乎每个人每天都必须要使用的通讯、社交，以及支付等环节的APP，它在给我们的工作和生活带来了极大便利的时候，其实也给我们带来了一些烦恼，让我们无时不刻处于被连接的状态。近日微信悄然上线“拍一拍”功能，为何却招致网友调侃甚至反感呢？





微信上线“拍一拍”功能

近日微信上线“拍一拍”功能，目前最新版本的微信在iOS和Android版本均上线了“拍一拍”功能，支持用户在群聊和个人对话中提醒对方。但微信上线的“拍一拍”功能这一提醒方式并不明显，与QQ的窗口震动和微信群聊的@功能均有所不同。

想要体验微信上线“拍一拍”功能，需要双击对方头像后，能看到对方头像出现震动，手机有震动反馈，群聊中则文字显示“你拍了拍xx”。



微信上线“拍一拍”功能

而在群聊中，通过微信上线的“拍一拍”功能，可以让用户都能在对话框看到文字提醒，但包括被拍对象在内的其他人，不论是否打开微信，都不会接收到“拍一拍”产生的震动反馈。

而在微信上线“拍一拍”功能之后，却引发了很多网友的吐槽。有很多网友认为目前微信还有很多不完善的地方，现在推出来这么一个功能，实在是没有什么实际的用途。而又的网友还认为，这下想躲清静都不行了，为什么非要让我们保持时时刻刻连接呢？



微信上线“拍一拍”功能

不得不说，现在有很多人都存在一定的所谓“社交恐惧症”，他们一边非常依赖手机，但是一遍又非常抵触手机。尤其是对于工作压力很大的人来讲，微信甚至侵占了太多的个人时间，唯恐避之不及。现在上线了拍一拍，怕是再也躲不开了~

今天，你被拍了吗？

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