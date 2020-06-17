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    三星Galaxy Watch 3智能手表详细规格公布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日据悉，三星在7月份推出新款智能手表和无线耳塞，现在媒体已经获悉了三星即将推出的智能手表的具体规格表。

    三星Galaxy Watch 3智能手表详细规格公布
    三星Galaxy Watch 3智能手表详细规格公布

    Galaxy Watch 3规格包括1.2英寸和1.4英寸显示屏，这款手表将有41毫米和45毫米两种尺寸，有不锈钢和钛合金两种变体，8GB内部存储空间，支持LTE和GPS连接，并有IP68防水深度50米，10分钟和MIL-STD-810G设计。

    41毫米的Galaxy Watch 3将采用1.2英寸显示屏，45毫米版本将采用1.4英寸显示屏，两个版本尺寸分别为45×46.2×11.1毫米和41×42.5×11.3毫米。

    虽然Watch 3的整体尺寸较小，但显示屏却比Galaxy Watch的屏幕大0.1英寸，所以我们只能推测旋转边框不会像以前那样厚，FCC透露这些显示器将被康宁大猩猩玻璃DX所覆盖。

    Galaxy Watch 3有一个带有8个脉搏读取光电二极管的心率监测器，支持血压监测，还有一个心电图ECG传感器。

    心电图功能是否会在推出时在全球范围内使用，只有时间才能证明，近期三星在韩国获得了启用Galaxy Watch Active 2心电图功能的批准，希望该公司在Galaxy Watch 3上架时能在其他国家获得必要的批准。

    Galaxy Watch 3的电池容量要比Galaxy Watch的电池容量小，41mm和45mm两个版本的电池容量分别为247mAh和340mAh。

    这些电池与Galaxy Watch Active 2内部的电池完全相同，所以电池寿命应该不是问题。

    Galaxy Watch 3智能手表两个版本都拥有1GB内存，并在开箱时预装Tizen OS 5.5。【7465636】

    （文中图片来自互联网）

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