苹果AirPods爆炸是怎么回事：用户称自己当场被炸晕

近日，一则关于“苹果AirPods爆炸”的消息在抖音等短视频平台上传播。苹果AirPods爆炸究竟是怎么回事呢？这也让很多网友十分关注，因为苹果AirPods的用户很多。而且存在疑惑的是，人们常常听到手机爆炸的新闻，但是苹果AirPods爆炸却是头一回听说。

根据媒体报道，郑州一名小伙在佩戴 AirPods 拨打电话时发生意外，右边耳机突然爆炸，当时这名叫小唐的小伙被炸晕。10分钟后，小唐清醒，感觉右半边脸和耳朵特别疼，而且有明显肿胀。小伙自用消炎药治疗2天后，病情好转，但右耳痛、听力下降症状持续。



苹果AirPods爆炸

从苹果AirPods爆炸照片来看，苹果AirPods爆炸导致耳机出现了明显的裂口，但没有烧焦发黑的痕迹。后经过专业医院诊断，郑州大学第一附属医院开具的诊断证明书来看，爆炸造成小唐“右耳道前壁皮肤裂伤”，建议住院手术治疗。

据小唐讲述的情况，这款耳机是自己花了1276元从一家苹果经销商店购买。苹果工作人员表示将采集苹果AirPods爆炸设备进一步调查，如果产品存在质量问题，将根据法律要求该店对消费者进行赔偿。但在事情曝光之后，有网友对爆炸一事提出了质疑。



苹果AirPods爆炸并非第一次

有网友表示，苹果AirPods爆炸的地方并不是电池的部分，而是听筒。感觉像是自己摔倒压着耳机，造成了外力损坏。但是这仅仅是网友自己的推测。所以究竟是外力所致，还是AirPods本身的质量问题，一切都要等待苹果官方的鉴定报告。

不过值得注意的是，苹果AirPods爆炸的相关报道并非第一次，类似的情况去年 12 月也曾发生过，当时有国内用户曝光了苹果 AirPods Pro 爆炸案例。



苹果AirPods爆炸

不管苹果AirPods爆炸事件是真是假，在这里小编提醒广大网友，炎炎夏日一定要小心带有电池的数码设备，注意避免高温。尤其是在车里暴晒的情况下，很容易发生爆燃并引起火灾，从而带来更为严重的人身伤害和财产损失。

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