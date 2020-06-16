微信iOS版终于也能修改微信号了 你改吗？

中关村在线消息：之前安卓版的微信更新后支持了微信号修改，可算馋坏了iOS的用户，现在iOS版微信7.0.13版也终于推送了，你会选择修改微信号吗？





修改微信号的方法很简单，只要在“我”的个人信息中选择“微信号”，符合要求的用户就可以修改微信号了，每年可以有一次修改的机会。

有趣的是，之前有人问过淘宝是否也可以修改淘宝号，淘宝的回复非常明确，不可以。

下面是微信官方对修改微信号的一些Q&A，有些还是需要大家注意一下：

Q：微信号设置有什么格式要求？

A：微信号必须以字母开头，可以使用 6-20 位数字、字母、下划线、减号或它们的组合。

Q：微信号设置需要满足什么条件？

A：需要满足两个条件：最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。

Q：修改微信号后，会影响通过微信授权登录的第三方业务吗？

A：不会。

Q：修改微信号，好友会收到提醒吗？

A：好友不会收到提醒。

Q：修改微信号后，好友还能通过旧的微信号搜索到我吗？

A：好友只能通过你当前的微信号搜索到你，无法通过旧的微信号搜索到你。

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