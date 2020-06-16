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    微信iOS版终于也能修改微信号了 你改吗？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：之前安卓版的微信更新后支持了微信号修改，可算馋坏了iOS的用户，现在iOS版微信7.0.13版也终于推送了，你会选择修改微信号吗？

    腾讯微信 iOS 版 7.0.13 正式版发布：可修改微信号了

    修改微信号的方法很简单，只要在“我”的个人信息中选择“微信号”，符合要求的用户就可以修改微信号了，每年可以有一次修改的机会。

    有趣的是，之前有人问过淘宝是否也可以修改淘宝号，淘宝的回复非常明确，不可以。

    下面是微信官方对修改微信号的一些Q&A，有些还是需要大家注意一下：

    Q：微信号设置有什么格式要求？

    A：微信号必须以字母开头，可以使用 6-20 位数字、字母、下划线、减号或它们的组合。

    Q：微信号设置需要满足什么条件？

    A：需要满足两个条件：最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。

    Q：修改微信号后，会影响通过微信授权登录的第三方业务吗？

    A：不会。

    Q：修改微信号，好友会收到提醒吗？

    A：好友不会收到提醒。

    Q：修改微信号后，好友还能通过旧的微信号搜索到我吗？

    A：好友只能通过你当前的微信号搜索到你，无法通过旧的微信号搜索到你。

    （7465297）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微信iOS版终于也能修改微信号了 你改吗？http://news.zol.com.cn/746/7465297.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7465297.html report 856 中关村在线消息：之前安卓版的微信更新后支持了微信号修改，可算馋坏了iOS的用户，现在iOS版微信7.0.13版也终于推送了，你会选择修改微信号吗？修改微信号的方法很简单，只要在“我”的个人信息中选择“微信号”，符合要求的用户就可以修改微信号了，每年可以有一次修改...
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