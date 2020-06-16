中关村在线消息：近日据悉，法国亚马逊网站上的列表，抢先爆料了PS5欧盟地区的定价等信息。尽管做出了遮掩，但 PlayStation 官方账号并未彻底堵上泄露，因其已为亚马逊上销售的其它 PlayStation 5 配件设置了对应的商品页面。



亚马逊清单泄露了PS5售价和发售日期

在上周四的活动尾声，索尼终于在几款演示用的游戏之外，揭晓了 PlayStation 5 游戏主机的外形设计。可惜除此之外，我们并不知晓有关该机配置的更多细节。

有趣的是，法国亚马逊很快就曝光了 PlayStation 5 的信息，其中甚至包括了售价和发布日期。可惜补救措施来得有点晚，眼疾手快的人们早就将截图保留了下来。

目前 PS5 的占位符仍挂在法国亚马逊的 PlayStation 官方页面上，只是被移除了售价和上市日期。

其实在 PS5 发布会召开前，英国亚马逊也曝出过类似的清单，一些粉丝已经以 599.99 英镑的价格预定了 2TB 机型，可惜后来发现列表有些数据不符。

关于PS5“全家桶”的内容，可知索尼还提供了 PlayStation 5 纯数字版不带光驱、新的高清摄像头Camera HD配件、Pulse 3D 无线耳机、DualSense 手柄 + 充电器等产品的链接。

上述配件产品的售价和上市日期暂不得而知，但 PS5 页面上确实填上了“2021 年 12 月 31 日”这个占位信息 —— 按照计划，索尼显然会在 2020 年底前的假日购物季推出 PS5 。

如此泄露靠谱的话，那 PS5 有望以 499.99 欧元约 4018 RMB的含税价格、于 11 月 20 日起开始发货，美国地区的售价或为 499.99 美元约 3544 RMB。

法国亚马逊的这次信息泄露，其可信度显然要高不少，列表中不仅有正确的配图，还有 PlayStation 官方账号销售的其它索尼设备的归档资料。【7464639】

（文中图片来自互联网）

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