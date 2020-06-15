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    越南男子用iPhone建围墙 维修手机15年终于走上巅峰

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    人们常说印度是一个神奇的国度，但其实越南近年来也冒出大批神人，这位越南男子用iPhone建围墙，便引发了全球的关注。这则消息在推特发出后，随即登上全球热搜。据悉，该越南男子是通过维修手机15年的工作生涯积攒了这些用于砌墙的iPhone。

    越南男子用iPhone建围墙 维修手机15年终于走上巅峰
    越南男子用iPhone建围墙

    该男子来自越南南部，他使用了数千部旧iPhone的外壳，大部分为iPhone6，iPhone 7，还有iPhone 7plus和iPhone 8和iPhone 8Plus，带多位废弃的外壳配件，内部是没有零件的。但这项花费大概花了他2.5亿越南盾，约合人民币7万多元。

    视频的描述中写道：“有些人可能认为这些只是贴纸。但不是的，所有设备都是真的，只有没有内部零件。建墙的阮明贤称：“维修了15年的手机后，终于建成了梦寐以求的围墙。

    越南男子用iPhone建围墙 维修手机15年终于走上巅峰
    越南男子用iPhone建围墙

    据称该男子所从事的职业就是维修iPhone，而且已经从事这个职业达15年之久，很早的时候他就有用iPhone建造围墙的梦想，今天她终于梦想成真。

    据说这在越南并不是用特殊材料造房的首个例子，2018年的时候，越南一男子曾经用400台旧的电视机建造自家的围墙，当时在网上也是火爆，一时引网友们纷纷前去拍照打卡。

    嗯，是个狠人~

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