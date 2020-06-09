中关村在线消息：北京时间6月9日消息，有关苹果未来硬件产品究竟会采用什么样的接口一直是人们关心的一个话题。根据最新的消息显示，苹果计划在未来的移动设备中，也就是iPhone和iPad上全面使用Type-C接口。这也意味着，Lightning接口可能被弃用。



放弃Lightning？传iPhone和iPad明年起采用Type-C

其实，这样的传闻一直在出现。最近两款最新的iPhone和iPad设备的传言中，设备的接口已经全部变成了Type-C接口。无论是2021年款iPhone还是新款iPad Air，都将会采用Type-C接口。



此前，日文网站 Mac Otakara 分享了一款 5.5 英寸 iPhone 的 3D 打印原型，且援引了“来自阿里巴巴”的消息源。据猜测该机或是定于 2020 年推出的较小的 5.4 英寸 iPhone 的继任者，因此也可能是 2021 iPhone 阵容中的低端设备之一。该机与传闻中的 5.4 英寸 ‌iPhone‌ 相当，但无刘海的设计变动，还是赋予了它更多的显示空间。

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