早报：vivo X50系列发布 董明珠带货直播破50亿

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

昨天晚间，vivo拿出了他们已经预热了很久的vivo X50手机。



vivo X50系列正式发布 售价3498元起





昨天晚间vivo公司举行了新品发布会，推出了新一代专业影像旗舰——vivo X50系列，搭载超感光微云台，支持60倍超级变焦，采用柔性屏COP封装，实现了美观和耐用的完美平衡。AG磨砂工艺为视觉与手感带来了双重享受。（点击了解）

随着近期业绩的复苏，各大投行又重新看好苹果了。



投行看好苹果业绩 未来四年市值将达2万亿





据外媒报道，美国投行Evercore ISI今日发布投资报告称，在未来四年内，苹果公司的市值有望达到2万亿美元。Evercore ISI认为，利润的增长，以及服务和可穿戴设备业务的提振，将推动苹果成为首家2万亿美元市值的公司。

近年各类人工智能虚拟形象增多，腾讯最近公布了一个全新虚拟形象。



腾讯公布全新AI“艾灵” 拥有近乎真人声线





据腾讯官方消息，腾讯AI“艾灵”正式出道。官方表示，AI“艾灵”运用腾讯AI Lab的AI数字人技术，拥有了近乎真人的声线，能像人类一样情感充沛地歌唱。腾讯AI“艾灵”除了声线，她还拥有高灵活度的数字躯体，用多模态智能技术搭建，目前正在学习各种舞曲。

上周小米金融正式挂牌，这周他们就带来了新品信息。



小米金融新品即将官宣 6月8日发布





近日，小米金融官方微博宣布，小米金融神秘新品6月8日发布，将给你全方位安全感。5月30日，重庆小米消费金融有限公司正式挂牌开业。据悉，小米消金将在AIoT、5G等新型基础设施之上，以金融科技为核心，融合线上线下各类消费场景，践行普惠金融、支持实体经济，致力于让更多消费者在万物互联时代享受智能化的金融服务。

董明珠这次，真正成了带货女王。

董明珠第四次带货直播破纪录 销售额破50亿元





昨天，格力电器董事长董明珠再次带货直播，与之前几次不同的是，这次董明珠的直播带上了3万家线下门店。当天晚间，格力电器对外披露当天网上卖货销售业绩，从6月1日凌晨到当天晚间22：03，格力自己的电商渠道加上经销商的渠道成交额共为50亿元。

苹果公司近期再次计划在海外建厂，目的还是为了新型屏幕。

苹果斥资3.3亿美元在台建厂 还是为了MicroLED





据外媒报道，苹果计划投资3.3亿美元在中国台湾建厂，MicroLED显示屏的开发将成为 "重中之重"，新的台湾工厂为未来的iPhone、iPad、MacBooks和其他设备生产LED和MicroLED显示屏。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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