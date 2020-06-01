儿童节给孩子买礼物？其实大人们自己买起来更凶

中关村在线消息：今天是六一儿童节，大人们一定在忙着给孩子们买礼物吧？但事实可能不完全如此，根据拼多多的数据，可能这个六一儿童节更多是大人们自己给自己花钱的一个好机会。





拼多多研究院在今天发布了儿童节十大热销商品榜，其中至少有一半商品显然是大人们以儿童节的名义为自己买的。数据显示，有39.1%的成年用户选购了怀旧零食、怀旧校服等“怀旧”商品。

这十大热销商品分别是：怀旧零食礼盒、盲盒、乐高、四大名著、动漫等课外书、儿童智能手表、动漫手办及周边、怀旧校服、迪士尼门票、Switch、少儿编程、少儿英语课程。

这其中，为孩子准备的恐怕只有乐高、四大名著、儿童智能手表、迪士尼门票、和少儿编程、少儿英语课程，其他几乎都是成年人给自己买的，不得不说这个儿童节还得是“大孩子”的节。

拼多多新消费研究院研究员范日召表示：“00后这一代出生于物质需求极大满足的时代，因此，对于他们而言，儿童节更多代表着精神需求，而不仅仅是要礼物。相反，成年人开始用怀旧礼物来排解生活压力变成了儿童节的一个重要主题。”

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