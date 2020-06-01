    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 大公司 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone 11（4GB/64GB/全网通）

    苹果官方打折参加天猫618：最高八折，iPhone SE直接破发

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    苹果iPhone一直以价格坚挺著称，尤其是新机发布的头一年，根本没有任何实质性的降价成为惯例。但在今年的618期间，苹果史无前例的参与到购物街，并且首次实现苹果官方打折活动，这样很多果粉们兴奋异常，具体来看看苹果今年的优惠政策吧！

    苹果官方打折参加天猫618：最高八折，iPhone SE直接破发
    苹果官方打折

    天猫在微博宣布，苹果官方打折参与其6·18折扣活动。开设天猫旗舰店6年半后，苹果官方首次参与了该平台的降价活动，参与商品的累计优惠最多约为原价的八折。苹果官方让利独家在Apple Store天猫官方旗舰店，苹果官网和苹果线下门店等其他官方自营渠道均不参与。

    苹果官方打折，连前不久刚发布的新机iPhone SE也比起售价降了200元。在天猫618购买iPhone SE新机，在12期分期免息的情况下，相当于每天只花8.6元。此外，苹果官方iPhone 11全系列（11/11 Pro/Pro Max）、iPhone XR等产品最高直降幅度达1830元。

    据天猫披露，苹果官方打折活动自5月25日天猫618预售首日，iPhone系列同比增长超170%，iPad系列同比增长超300%，其中来自三至六线城市成交占比超60%。

    业内人士认为，苹果官方打折活动出现的主要原因，来自两个方面：一是iPhone在中国智能手机市场销量承压；二是中国智能手机市场5G手机市占率持续提升，而iPhone目前还未推出5G手机，为明年5G版iPhone 12让路，降价促销也是一种去库存行为。

    苹果官方打折参加天猫618：最高八折，iPhone SE直接破发
    苹果官方打折

    如此优惠幅度的苹果官方打折，您认为值得购买吗？还是继续等待5G版本iPhone 12呢？

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 5499元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果官方打折参加天猫618：最高八折，iPhone SE直接破发http://news.zol.com.cn/745/7453928.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7453928.html report 1268 苹果iPhone一直以价格坚挺著称，尤其是新机发布的头一年，根本没有任何实质性的降价成为惯例。但在今年的618期间，苹果史无前例的参与到购物街，并且首次实现苹果官方打折活动，这样很多果粉们兴奋异常，具体来看看苹果今年的优惠政策吧！苹果官方打折天猫在微博宣布，苹...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：苹果官方打折参加天猫618
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone 11相关文章

    买5G手机之前必看 除了价格你还需要掌握这些知识点多方验证iPhone 9售价399美元 6SP老用户终于可以升级了苹果11多少钱 全新现货价格好正品开售

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品