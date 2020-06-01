苹果官方打折参加天猫618：最高八折，iPhone SE直接破发

苹果iPhone一直以价格坚挺著称，尤其是新机发布的头一年，根本没有任何实质性的降价成为惯例。但在今年的618期间，苹果史无前例的参与到购物街，并且首次实现苹果官方打折活动，这样很多果粉们兴奋异常，具体来看看苹果今年的优惠政策吧！



苹果官方打折

天猫在微博宣布，苹果官方打折参与其6·18折扣活动。开设天猫旗舰店6年半后，苹果官方首次参与了该平台的降价活动，参与商品的累计优惠最多约为原价的八折。苹果官方让利独家在Apple Store天猫官方旗舰店，苹果官网和苹果线下门店等其他官方自营渠道均不参与。

苹果官方打折，连前不久刚发布的新机iPhone SE也比起售价降了200元。在天猫618购买iPhone SE新机，在12期分期免息的情况下，相当于每天只花8.6元。此外，苹果官方iPhone 11全系列（11/11 Pro/Pro Max）、iPhone XR等产品最高直降幅度达1830元。

据天猫披露，苹果官方打折活动自5月25日天猫618预售首日，iPhone系列同比增长超170%，iPad系列同比增长超300%，其中来自三至六线城市成交占比超60%。

业内人士认为，苹果官方打折活动出现的主要原因，来自两个方面：一是iPhone在中国智能手机市场销量承压；二是中国智能手机市场5G手机市占率持续提升，而iPhone目前还未推出5G手机，为明年5G版iPhone 12让路，降价促销也是一种去库存行为。



苹果官方打折

如此优惠幅度的苹果官方打折，您认为值得购买吗？还是继续等待5G版本iPhone 12呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果官方打折参加天猫618：最高八折，iPhone SE直接破发http://news.zol.com.cn/745/7453928.html