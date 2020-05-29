中关村在线消息：北京时间5月29日消息，由广东省中山市南头镇政府联合拼多多等电商平台发起的“南头智造 家电钜惠——南头品牌家电狂欢节”正式启动。活动期间，拼多多联合TCL、奥马、长虹等超20家南头家电品牌拿出数千款爆款商品进行补贴让利，平台6.28亿消费者有机会以全网最具吸引力的价格选购来自南头镇的优质家电产品。



中国家电品牌基地南头镇牵手拼多多 广东家电头部品牌齐聚开启线上狂欢

据悉，29日晚上8点，南头镇党委书记吴坤科，南头镇党委副书记、镇长蓝海斌还将率领TCL、奥马、长虹等重点家电品牌的负责人走进拼多多直播间，开启南头家电企业直播带货转型之路。消费者可通过拼多多APP“电器城”进入活动页面，观看直播及选购商品。

南头镇是国家授予的首个“中国家电品牌基地”，聚集超过3000家家电及相关配套企业，国家级、省级名牌名标多达59个，超30家家电企业在全国细分行业中综合竞争力位列前茅。拼多多家电负责人表示，“此次活动是集中展示‘南头智慧制造’的盛会，拼多多联合品牌补贴让利，促进消费扩容提质，全力满足消费者在后疫情时期的家电消费需求。”

数千款南头家电爆品让利 提前过618

此次“南头品牌家电狂欢节”活动，拼多多将联合南头镇超过20家知名家电品牌企业对数千款家电SKU进行让利补贴。据此次活动官方人员透露，针对热销商品，平均每件补贴让利10%-30%，比如长虹燃气灶、奥马冰箱、长虹电烤箱、TCL空调扇等热销爆款都将以全网最低价呈现在消费者面前。



中国家电品牌基地南头镇牵手拼多多 广东家电头部品牌齐聚开启线上狂欢

此外，为进一步激发用户消费欲望，参与此次活动的家电品牌还会根据企业自身情况，通过发放满减券、参与万人团秒杀等方式为消费者让利。TCL空调事业部总经理陈绍林就表示，“我们将借助此次‘南头品牌家电狂欢节’的契机，携手拼多多让利大促，持续打响南头智慧制造的品牌，为消费者带来价格实惠、技术领先的系列产品。”

积极探索数字化转型的南头镇与拼多多一拍即合。拼多多2020年一季报显示，截至3月底，平台年度活跃买家数已达6.28亿，保持着40%以上的同比增速。“南头镇拥有广东乃至全国最优质的家电产品，而拼多多6.28亿用户对优质优价家电需求也越来越旺盛。此次双方联手造节，我们希望通过书记镇长直播加平台品牌联合补贴的方式让消费者提前过618。”拼多多家电负责人说。

拼多多已成家电行业最大增量市场之一

疫情突然爆发对家电市场造成一定冲击。数据显示，2020年一季度家电行业国内市场零售额累计1172亿元，同比下降36.1%。面对亟待复苏的家电市场，激活新需求、开拓新市场成了重中之重。

拼多多已成为家电行业最大增量市场之一。家电线下消费受到抑制，越来越多的新消费场景在线上出现。5月份以来，拼多多日均在途物流包裹数已超过6500万件，较今年3月上涨30%，其中家电消费更是出现报复式增长，增速超过300%。



对于平台家电商家，拼多多在保持0佣金的基础之上，百亿补贴也持续在线，不断补贴高性价比的品牌家电商品，一季度拼多多的销售与市场推广费用达到了72.97亿元。同时活跃买家平均年度支出金额达到1842.4元，较去年同期增长了47%。“在平台政策和百亿补贴双重支持下，6.28亿用户越来越愿意在拼多多购买高单价商品如家电、数码产品等。”拼多多家电负责人表示。

参与此次“南头品牌家电狂欢节”直播的奥马冰箱总裁姚友军也表示：“目前，奥马在拼多多上的增长非常快，平台已成为我们最大的增量市场。相信随着国内消费市场的回暖，公司产品在拼多多上的销量还将不断创下新高。” 不止是奥马，TCL、长虹、樱雪等众多知名家电品牌在拼多多平台销量也十分亮眼。

“随着二季度气温回升，平台用户以空调、冰箱等为首的家电选购需求将更为旺盛。此次活动让南头家电品质深入消费者内心，未来我们还会联合更多像南头镇这样的产业带造节，帮助中国制造品牌连接平台6.28亿用户，满足用户对优质优价家电产品的需求，也让更多人爱上中国制造。” 拼多多家电负责人表示。

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