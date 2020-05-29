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    OPPO Reno 4系列正式官宣 6月5日发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间5月29日消息，今天上午OPPO公司正式对外宣布，OPPO Reno 4系列手机将支持65W超级闪充和5G网络，并将于6月5日晚间七点正式发布。

    OPPO Reno 4系列正式官宣 6月5日发布
    OPPO Reno 4系列正式官宣 6月5日发布

    在此之前，OPPO发布的官方宣传海报中写道：“超轻薄，小心点，别被风吹跑了。”官方称：”手持拍视频，轻薄无负担。OPPO视频手机Reno4系列超轻薄机身带来全新手感体验。视频拍摄和轻薄机身将是OPPO Reno 4主要卖点，并且根据爆料，OPPO Reno 4的重量仅为183g，厚度为7.8毫米，这在当下人均大电池的时代确实轻薄了很多。“

    同时，OPPO Reno 4已经现身工信部官网，其中重量确实是显示183g，而OPPO Reno 4 Pro更是只有172g。爆料称，OPPO Reno4将采用6.4英寸1080p屏幕，搭载骁龙765G处理器，采用3200万像素+200万像素前置双摄，后摄为4800万像素+800万像素+200万像素三摄，电池容量4000mAh，支持65W超级快充。

    （本文图片来自互联网）

    （7452193）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Reno 4系列正式官宣 6月5日发布http://news.zol.com.cn/745/7452193.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7452193.html report 777 中关村在线消息：北京时间5月29日消息，今天上午OPPO公司正式对外宣布，OPPO Reno 4系列手机将支持65W超级闪充和5G网络，并将于6月5日晚间七点正式发布。OPPO Reno 4系列正式官宣 6月5日发布在此之前，OPPO发布的官方宣传海报中写道：“超轻薄，小心点，别被风吹跑...
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