中关村在线消息：据悉，今日外媒放出了谷歌Pixel 4a XL的渲染图，但据了解，谷歌Pixel 4a XL已经被取消了，谷歌仅仅会推出Pixel 4a。



谷歌Pixel 4a XL外形渲染图曝光 但不会发售

图中看出，它和Pixel 4a一样采用的是挖孔屏方案，背部为双摄像头，支持背部指纹识别，背部整体造型与Pixel 4系列区别不大。

其机身三围尺寸为154.3×73.9×8.2mm，比上一代Pixel 3a XL的三围尺寸略小Pixel 3a XL的三围尺寸为160.1×76.1×8.2mm。

Pixel 4a XL或许是一款出色的设备，它配备的是双摄像头，配合谷歌自家优秀的软件算法，相信它的成像不会令人失望。

谷歌Pixel 4a XL机身为塑料材质，背部还有指纹识别，保留了3.5mm耳机孔，位置在机身顶部。

谷歌计划将于7月份推出Pixel 4a，但是Pixel 4a XL不会发布了。

在印度、美国等市场，谷歌Pixel 4a XL能以合理的价格带给用户旗舰级的相机体验、完善的系统软件更新服务，该机被砍掉不得不说是一大遗憾。

有爆料称谷歌Pixel 5预计不会使用骁龙865旗舰平台，可能会使用骁龙768G移动平台，原因是骁龙865成本太高。【7452023】

（文中图片来自互联网）

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