中关村在线消息：北京时间5月28日消息，近期大批的印度用户开始在TikTok的Google Play页面打差评。目前，TikTok在Google Play上的评分已经从4.5分降到了1.2分，Twitter有关TikTok的负面内容也开始出现。



TikTok出现大量来自印度差评 谷歌紧急删除

据了解，之所以印度用户会给TikTok打差评，主要是因为一名印度的TikTok红人Faizal Siddiqui在5月初上传的一段关于硫酸攻击的视频，他在这一段视频中嘲笑“Acid Attacks（硫酸攻击）”的受害者，并美化了Acid Attacks。

随后，TikTok删除了这段视频，并发布了相关声明。不过，用户们似乎并不买账，并且上传大量类似的宣扬家庭暴力、虐待动物、种族主义、虐待儿童和物化女性的视频。

谷歌方面则表示，他们为了遏制垃圾信息滥用的纠正措施，删除了大量负面言论，TikTok在印度的Google Play Store上的评分已经回升至4.4分。

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