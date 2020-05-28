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    脸书股东提议扎克伯格卸任董事长失败

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，Facebook股东提案还要求进行改革，包括设立独立董事长，取消超级投票权股份，以及更换没有获得多数股东支持的董事。

    脸书股东提议扎克伯格卸任董事长失败
    脸书股东提议扎克伯格卸任董事长失败

    结果是所有董事都获得了连任，没有任何一项股东提案获得通过，包括取消扎克伯格董事长职务的提议，Facebook将在稍后提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中报告实际的计票结果。

    在美国当地时间周三召开的首次在线股东大会上，Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格表示，该平台应以删除近期伤害性内容为主，而不是着眼于未来伤害的内容。公司将继续监管那些剥夺人性、煽动暴力的仇恨言论。

    Facebook就董事选举、高管薪酬以及股东提交的另外八项提案进行了投票，这些提案要求股东在公司决策方面拥有更多话语权，并在政治广告、人权和民权问题以及性别和种族多样性方面提高透明度。

    许多股东坚持认为Facebook规模过于庞大，影响力也与日俱增，而扎克伯格的个人影响力缺乏制约，双重股权制度使他拥有公司超过50%的投票权。

    股东们强调，需要更多独立的声音，因为持续不断的丑闻和争议已经并可能危及Facebook的财务和声誉，尽管美国司法部已经宣布对大型科技公司进行广泛的反垄断审查。

    针对Facebook平台内容的监管很复杂，扎克伯格此前多次表示，在寻求平衡过程中，他认为自己“站在给予人们发言权和抵制审查制度的一边”。

    扎克伯格承认：“我们的默认立场是让人们拥有发言权，然后在可能会造成真正伤害的地方介入干预，而不是放任其传播。如果这些伤害性言论传从，可能会导致真正的、迫在眉睫的伤害。”

    “然后，我们试图制定我们可以在更大范围内执行的政策，并尽可能地保持开放和深思熟虑。当然，这些政策并不完美。”【7451167】

    （文中图片来自互联网）

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