中关村在线消息：今日据悉，微软宣布向所有用户开放了 Microsoft Edge 集成的“上网冲浪”游戏，感兴趣的朋友可在地址栏输入 edge://surf 来跳转体验。



微软 Edge浏览器推出“上网冲浪”小游戏

该游戏已在 Edge Canary、Dev、以及 Beta 通道上线，体验前请先将 Edge 浏览器的版本升到 83.0.478.37 及以上。

玩家需要在冲浪期间避开水域中的其它冲浪者、以及岛屿等障碍物，并且可选无尽Endless、计时Time Trial、曲折Zig Zag等模式。

玩家可选择通过键盘、鼠标、触控、以及手柄等外设，兼容 Xbox含 Adaptive Controller、PlayStation、Switch 等手柄。

玩家可在得分榜上见到个人最高分支持重置，且每次打破记录时都会收到一条推送通知。

还有高能见度模式在游戏设置菜单中调节，以便于发现水中的障碍物，且休闲游戏玩家还可以选择降低游戏速度。

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（文中图片来自互联网）

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