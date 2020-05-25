从空头大数据看电商格局：今年以来做空阿里的机构最多，做空拼多多的损失最大

中关村在线消息：北京时间5月25日消息，近日，美国权威金融数据机构S3 Partners发布了做空市场研究报告。该报告统计分析了2020年以来做空中概股的资本规模及其收益情况。

数据显示，在556家中国公司中，阿里巴巴以64亿美元的卖空头寸成为国际资本最为关注的目标，一家就占据了227亿美元空头市场的28%，近三成空头机构选择了做空阿里巴巴。

而在做空损失榜单中，做空拼多多的机构损失最多，净损失额达9.7亿美元，资本损失率超过70%。这也意味着，过去一年里，做空拼多多的机构及投资者总计亏损超过七成。排在第二位的是另一家中国电商企业京东，做空京东的投资人净损失超过6.5亿美元，损失率超过了44%。



阿里巴巴成为机构集体看空的中国企业，近3成机构选择看空阿里巴巴。

行业分析师认为，拼多多与京东在过去一年通过差异化的竞争赢得了新的发展空间，因此颠覆了空头机构的预期。最新财报数据显示，截至2020年第一季度，拼多多的年度活跃买家数已达到6.28亿，在一年时间内新增了1.85亿用户。



本年度做空损失最高股票排行，做空拼多多和京东损失最大，其中，做空拼多多的亏损总金额达到了9.6亿美元，阿里巴巴则未入榜。

成立于2003年的S3 Partners是一家国际知名的权威金融数据机构，长期为彭博等机构提供专业数据服务。自发布做空市场数据报告以来，已经成为了资本市场判断市场格局和企业发展情况的晴雨表。

面临多项新挑战，阿里巴巴再遭做空机构“围猎”

S3 Partners发布的数据报告显示，截至2020年5月19日，一共有227亿美元进入了中概股的做空市场。而其中，近3成机构投资者选择了看空阿里巴巴，获得了总计64亿美元的卖空头寸。

行业分析师认为，阿里巴巴之所以被众多机构看空，主要原因是阿里巴巴正面临多项竞争性挑战。一方面是在疫情影响下，阿里巴巴所代表的“高消费”电商最容易受到冲击，另一方面，今年以来，京东依靠自建物流逆势上扬，而拼多多也依靠其独特的“性价比”购物体验对阿里巴巴的电商基本盘构成了冲击。

拼多多曾公布数据显示，3月份以来，拼多多的日均在途包裹数达到了5000万以上，占中国快递总数的三分之一左右，而5月开始，这一数据已经增加到日均6500万个包裹。

“京东依靠自建物流为消费者提供了快捷购物的体验，随着百亿补贴策略带来的用户粘性增加，拼多多又为消费者创造了性价比的独特价值”，上述分析师认为，这是阿里巴巴在电商领域里面临的两大挑战。

5月份，阿里巴巴、拼多多和京东，这三家中国最大的电商公司相继公布了2020年第一季度财报，财报发布之后，市场迅速做出反应。

5月15日，京东发布一季度财报之后，股价应声上涨3.86%，市值达到747亿美元，创下历史新高。5月22日，阿里巴巴和拼多多同时发布财报，但市场给出了截然相反的反馈，阿里巴巴股价下跌5.87%，而拼多多股价大涨14.5%。拼多多财报显示，截至一季度末，平台年活跃买家数达6.28亿，同时GMV延续了翻倍增长的态势。

值得注意的是，这是阿里巴巴第二次遭遇做空机构围猎。

2017年初，阿里巴巴也曾遭遇浑水等国际做空机构的共同围猎。当时，浑水创始人Carson Block在接受媒体采访时表示，阿里巴巴的各项数据真实性存在疑问，且面临中国本土竞争者的多重威胁，“阿里巴巴如果想欺骗投资者，是绝对有可能的。”

上述分析师认为，上一次阿里巴巴遭做空机构围猎，也是因为受到了京东为代表的新电商挑战。2017年第一季度，京东发布财报显示，净利润达到了14亿元，首次实现大规模盈利。京东所代表的高客单价商品及优势物流体验构成了对天猫的最大威胁。

看空拼多多、京东代价惨重，做空者半年亏损114亿

2020年以来，做空者最成功的狙击目标是瑞幸咖啡。因遭遇财务丑闻，2020年瑞幸咖啡永远地成为了历史的泡沫，为空头们带来了10.8亿美元的净利润，收益率超过130%。

紧随其后的是微博，做空者在微博身上总共收获了1.3亿美元的回报，收益率达到了27.61%。



瑞幸咖啡成为年度迄今空头最大的狂欢，微博紧随其后

分析师认为，瑞幸的突发性事件刺激了不少做空者和机构盲目入场，但实际上，有大量中国企业用实际业务表现回击了这些做空者。

在做空者亏损排行榜中，包括了拼多多、京东、哔哩哔哩、中通快递等企业，均让做空者投资损失惨重。以拼多多和京东为例，在5个月时间内，做空者分别损失了68.5亿元和46.38亿，累计损失金额超过114亿元人民币。

“实际上很多做空者对于企业的真实价值并没有明确认知，只是怀着赌博心态盲目入局”，上述分析师表示。

以中通快递为例。2019年第二季度财报发布后，中通快递董事长赖梅松在财报发布会上表示，第二季度，新电商平台拼多多的快递成为最大的业务增量来源，相比去年同期增长了7%，拼多多占比已经达到20%。

“像哔哩哔哩、拼多多等新互联网企业的发展，也带动了相关行业继续增长，做空者没有理解新企业的真实价值就盲目入局，很容易被资本市场反噬”，该分析师称。

历史数据显示，新企业很容易遭到做空者的盲目狙击。2018年，特斯拉也曾陷入与做空者的战争，埃隆·马斯克曾激烈地将一些做空者称为“价值摧毁者”。

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