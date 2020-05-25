中关村在线消息：今日据悉，OPPO宣布将于6月份推出OPPO智能手环，海报“睡个好觉”暗示OPPO智能手环有助于提升睡眠质量。







OPPO智能手环亮相：将在6月上市

官方暗示OPPO智能手环能够帮助睡眠“困难户”们解决失眠难题，宣称“睡眠8小时，守护2万次”。



OPPO还将在6月份推出旗下首款降噪真无线耳机Enco W51，它主打音乐通话都清晰，除了能给用户带来“主动降噪”功能之外，更加聚焦用户日常使用的两大场景“音乐”与“通话”，号称在“静”界之上带来更加清晰的聆听享受。

OPPO新机Reno4系列有望在6月份亮相。5G时代，OPPO除了手机业务之外，还将完善IoT生态布局。

早在去年OPPO未来科技大会上，OPPO创始人、CEO陈明永就曾透露计划打造“多入口终端生态”，而现在OPPO Enco W51降噪耳机和OPPO 手环的来临将是OPPO IoT生态布局的又一迈进。

OPPO正在形成以智能手机为中心，真无线耳机、智能手表、智能手环、智能电视等多终端产品协同配合的IoT生态，逐步为用户带来多场景全覆盖的智能生活新方式。【7447604】

（文中图片来自互联网）

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