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    realme真我X50 Pro玩家版官方已公布信息汇总

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：realme真我X50 Pro玩家版将于5月25日正式发布，官方也在微博放出新机的信息，今天我们可以看到realme真我X50 Pro玩家版的9大功能卖点，官方进行了盘点。

    realme真我X50 Pro玩家版支持65W SuperDart超级闪充

    根据官方放出的信息，我们已经可以一窥realme真我X50 Pro玩家版的部分参数特性：

    realme真我X50 Pro玩家版搭载高通骁龙865处理器，采用LPDDR5和UFS 3.1，都是今年最新的。支持5G双模全网通，360°环绕式天线，支持WiFi 6。

    realme真我X50 Pro玩家版采用三星Super AMOLED屏，90Hz屏幕刷新率，180Hz采样率，采用E3发光材料，1100尼特峰值亮度，对比度达到5000000：！，100%覆盖DCI-P3广色域。

    游戏方面，新机支持HyperBoost全素电竞模式，系统底层及优化，官方称其能带来41.1%触控性能提升，22.2￥游戏稳定性提升；搭载超线性立体双扬声器，辅助听声辨位。

    续航方面，realme真我X50 Pro玩家版支持65W SuperDart超级闪充，智能五芯保护技术，电竞级VC液冷散热，100%覆盖热源。

    （7446492）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7446492.html report 790 中关村在线消息：realme真我X50 Pro玩家版将于5月25日正式发布，官方也在微博放出新机的信息，今天我们可以看到realme真我X50 Pro玩家版的9大功能卖点，官方进行了盘点。根据官方放出的信息，我们已经可以一窥realme真我X50 Pro玩家版的部分参数特性：realme真我X50 Pro...
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