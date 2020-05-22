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    索尼全新7寸车载中控发售：Android/iOS全兼容

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，索尼发布了一款全新的车载中控屏幕设备——XAV-AX5500，官方表示XAV-AX5500提供了强大的声音性能、流畅灵敏的触控屏，并且可以与用户的智能设备无缝集成。

    索尼全新7寸车载中控发售：Android/iOS全兼容
    索尼全新7寸车载中控发售：Android/iOS全兼容 

    XAV-AX5500搭载了一块6.95英寸屏幕，支持电容触控，内置DSP数字声音处理器，搭载EXTRA BASS技术，兼容FLAC无损音频文件。

    XAV-AX5500采用了无边框设计，后机架单DIN尺寸，节省空间，圆滑的铝制拉丝纹理按钮，符合人体工学。

    XAV-AX5500通吃Android与iOS，同时支持Apple CarPlay和Android Auto，如果你的手机没有上述2种功能，索尼XAV-AX5500还支持WebLink Cast，通过有线连接可以镜像手机屏幕。此外还有倒车影像和快速唤醒等功能。

    XAV-AX5500还搭载了2个USB接口，支持自定义壁纸

    XAV-AX5500售价449.99美元，约合人民币3200元，将在7月份开售，感兴趣的朋友可以考虑入手了。【7446268】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼全新7寸车载中控发售：Android/iOS全兼容 http://news.zol.com.cn/744/7446268.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7446268.html report 782 中关村在线消息：近日据悉，索尼发布了一款全新的车载中控屏幕设备——XAV-AX5500，官方表示XAV-AX5500提供了强大的声音性能、流畅灵敏的触控屏，并且可以与用户的智能设备无缝集成。索尼全新7寸车载中控发售：Android/iOS全兼容 XAV-AX5500搭载了一块6.95英寸屏幕...
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