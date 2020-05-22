中关村在线消息：据悉，在5月21日晚小米集团发布公告称，以1.03亿美元收购Zimi International Incorporation的27.44%股份，其中2578万美元以现金支付，其余7706万美元由小米集团配发的54,379,044股偿付。



小米1亿美元收购紫米，让其研发小米移动电源

交易完成后，小米集团将拥有Zimi International Incorporation 49.91%的股权。

据界面新闻记者查阅，Zimi International Incorporation即紫米国际有限公司，是紫米通讯技术江苏有限公司的全资控股公司，该公司与小米科技责任有限公司联合控股江苏紫米电子技术有限公司，后者为紫米电子品牌的运营主体。

紫米是小米生态链最早期的投资企业之一，成立于2012年。2013年，紫米成为小米产业生态链成员之一，负责研发小米移动电源及相关配件。

在紫米自己的上下游产业链中，该公司投资了南芯半导体、怪兽充电等行业电源企业。

紫米与小米合作生产的充电宝上市后，曾实现单款产品上市数月销量达到千万的成绩，截至2019年，小米移动电源销量达到一亿台。

根据官网披露的收购文件，紫米在2019年和2018年未经审计的税后利润分别为3.26亿元和2.28亿元，同比增长43%。

除了公司层面，紫米与小米在管理层上也早有合作。小米官网显示，紫米电子创始人张峰在2016年加入小米，随后负责手机供应链并一路升职，现任小米集团副总裁、参谋长，小米集团采购委员会主席。

小米集团公告称，目标企业在电源以及多项IoT领域具备技术和研发能力，在多项IoT领域上具备优秀的技术研发能力和出色的行业资源与运营经验，包括电源相关产品、摄像头及音箱等，能够同时协同和提升本公司未来生态链产品的竞争力。

通过此次收购事项，小米认为能够提高小米在5G+AIoT领域的技术竞争力、产品竞争力、实现产品电源标准化。

2020年一季报显示，截至2020年3月31日，小米投资超过300家公司，总账面价值达人民币323亿元，同比增长11.4%。

继2020年2月石头科技在科创板上市之后，小米参与投资的公司金山云2020年5月在纳斯达克成功上市。2020年第一季度，小米的税后投资净收益为人民币2.26亿元。【7446254】

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