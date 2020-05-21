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    Xbox Series X国行页面上线 会同步发售吗？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：微软Xbox Series X无疑是一个强大的存在，之前有人在担心这一次会不会推出国行版本，现在微软中国官网已经放出了Xbox Series X的页面，并写道“POWER YOUR DREAMS，即将上市 敬请期待”。

    微软 Xbox Series X 国行亮相官网：史上速度最快、性能最强劲的 Xbox 主机

    官方网站上还对Xbox Series X进行了描述，其中提到Xbox快速架构通过突破性的硬件组合，定制的 1TB SSD 和 CPU 以及深度软件集成，是微软有史以来推出的最强劲主机，搭载了特别定制的处理器，并采用了AMD 最新的 Zen 2 和 RDNA 2 构造。

    官方还强调，Xbox Series X全新的SOC专为速度和性能提升而打造，具有12 teraflops 的处理能力，并向下兼容所有世代。

    散热方面，三个气流通道均匀分散内部组件产生的热量，让主机保持凉爽和无声。

    据悉，微软计划在今年年底正式发布Xbox Series X，不知道届时国行版本能不能同步推出。

    （7445769）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Xbox Series X国行页面上线 会同步发售吗？http://news.zol.com.cn/744/7445769.html

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