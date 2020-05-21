Xbox Series X国行页面上线 会同步发售吗？

中关村在线消息：微软Xbox Series X无疑是一个强大的存在，之前有人在担心这一次会不会推出国行版本，现在微软中国官网已经放出了Xbox Series X的页面，并写道“POWER YOUR DREAMS，即将上市 敬请期待”。





官方网站上还对Xbox Series X进行了描述，其中提到Xbox快速架构通过突破性的硬件组合，定制的 1TB SSD 和 CPU 以及深度软件集成，是微软有史以来推出的最强劲主机，搭载了特别定制的处理器，并采用了AMD 最新的 Zen 2 和 RDNA 2 构造。

官方还强调，Xbox Series X全新的SOC专为速度和性能提升而打造，具有12 teraflops 的处理能力，并向下兼容所有世代。

散热方面，三个气流通道均匀分散内部组件产生的热量，让主机保持凉爽和无声。

据悉，微软计划在今年年底正式发布Xbox Series X，不知道届时国行版本能不能同步推出。

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