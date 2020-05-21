哄抬安全头盔价格致交通处罚新规推行受阻

中关村在线消息：此前交通部发文宣告，自6月1日起，骑乘电动自行车不佩戴安全头盔将面临处罚，随后电商平台及其他渠道出现了安全头盔哄抬价格的现象，对此，交通部回应称，骑乘电动自行车不佩戴安全头盔的行为，继续开展宣传引导工作，暂时不做处罚了。





同时，交通部也表示，将与国家市场监督管理总局联系沟通，并指导各地公安机关积极配合市场监管部门依法严查价格违法行为。

以下为《公安部密切关注电动自行车安全头盔涨价问题》原文：

为为有效保护摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员生命安全，减少交通事故死亡，公安部交通管理局部署全国开展“一盔一带”安全守护行动。行动以来，各地公安交管部门坚持宣传引导先行、行业示范引领，广泛发动群众参与，群众佩戴安全头盔、使用安全带的意识明显增强。

随着电动自行车安全头盔需求集中释放，部分企业和平台销售的安全头盔价格暴涨。公安部对此高度重视，主动与国家市场监督管理总局联系沟通，并指导各地公安机关积极配合市场监管部门依法严查价格违法行为，斩断哄抬头盔价格的违法链条。

公安部要求，各地要稳妥推进“一盔一带”安全守护行动。6月1日起，执法处罚的范围限定为骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾乘汽车不使用安全带的交通违法行为。对骑乘电动自行车不佩戴安全头盔的行为，继续开展宣传引导工作，积极创造条件帮助群众配备安全头盔，提示有头盔的群众自觉佩戴头盔，各地根据本地区实际情况确定实施依法查纠的时间，并注重人性化执法、理性执法、柔性执法，注重法律效果、政治效果和社会效果统一。

公安部提示广大驾驶人、乘车人，安全头盔、安全带能在关键时刻保护您免受致命伤害，为了您和家人的安全，请自觉佩戴安全头盔、主动系好安全带。同时提醒安全头盔生产、销售企业，要守法经营、诚信经营，不做侵害群众利益的事，不做扰乱市场秩序的事，不做违法犯罪的事。对于涉嫌违法犯罪的企业和个人，公安机关将依法严厉打击。

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