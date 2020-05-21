    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone 11（4GB/128GB/全网通）

    iPhone 12或取消附赠有线耳机？别闹，只是猜测而已！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    一则“iPhone 12或取消附赠有线耳机”的消息不胫而走，那么究竟是怎么回事呢？其实，这只是根据天风国际分析师郭明錤的一种预测，并非苹果官方公布的消息。而分析师之所以预测iPhone 12或取消附赠有线耳机，是因为目前苹果无线耳机AirPods的销量堪忧。

    iPhone 12或取消附赠有线耳机？别闹，只是猜测而已！
    iPhone 12或取消附赠有线耳机

    根据天风国际分析师郭明錤的预测，苹果公司即将在未来发售的iPhone 12上取消随机附带的EarPods耳机，而这一做法的目的也很直接和明确，就是为了促进苹果AirPods 2耳机的需求。就跟充电器一样，苹果不是没有更大功率的充电器，想要？拿钱！

    根据该报道称，受到疫情影响与库存去化，AirPods 2 需求疲弱，导致今年第二季度总出货量约下滑 29% 。尽管苹果的AirPods无线耳机的口碑一直不错，而且使用起来极为便利，但是毕竟目前耳机市场选择的空间很大，苹果公司真的是错打了算盘。

    iPhone 12或取消附赠有线耳机？别闹，只是猜测而已！
    苹果如此做法为推进AirPods 2需求

    抛开大哥大时代不谈，我想绝大多数人从拥有人生中第一部手机开始，就是默认附送耳机的。而买手机附送耳机，这也已经成为天经地义的事情。

    就好像你去餐厅吃饭，完全不提供免费的餐具这就有点说不过去了，你可以提供更精美的收费餐具，但你不能剥夺消费者选择的权利！

    iPhone 12或取消附赠有线耳机？别闹，只是猜测而已！
    iPhone 12或取消附赠有线耳机

    我们姑且不谈附送的耳机价值几何，效果怎么样，至少这是一种态度的问题。从目前的消息来看，如果苹果公司真的这么做了，必然会引起公愤，毕竟很多用户已经忍苹果很久了，只怕是这一事件将会成为导致信任崩溃的最后一个蚁穴。

    所以，我觉得这个预测可能性不大。如果苹果公司真的这么做了，从此苹果一生黑……

    苹果iPhone 11（4GB/128GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    苹果iPhone 11（4GB/128GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 5499元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 12或取消附赠有线耳机？别闹，只是猜测而已！http://news.zol.com.cn/744/7444938.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7444938.html report 1409 一则“iPhone 12或取消附赠有线耳机”的消息不胫而走，那么究竟是怎么回事呢？其实，这只是根据天风国际分析师郭明錤的一种预测，并非苹果官方公布的消息。而分析师之所以预测iPhone 12或取消附赠有线耳机，是因为目前苹果无线耳机AirPods的销量堪忧。iPhone 12或取消附...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：iPhone 12取消附赠耳机？
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone 11相关文章

    1月16日苹果报价：拼多多iPhone限时“秒杀”价格暴降低至3298元苹果在官网开售AirPod Pro防水保护套 售价29.95美元

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品