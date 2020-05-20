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    论赚钱我只服苹果 传iPhone 12取消附送EarPods耳机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    就全球范围内的科技公司而言，如果论赚钱能力苹果公司排第二，我相信没人敢说自己是第一。苹果iPhone手机不仅利润率极高，令全球的手机厂商望尘莫及，而且苹果对消费者傲慢的态度也是无人能及，比如那个万年的“五福一安”充电器就是最好的佐证之一。

    论赚钱我只服苹果 传iPhone 12取消附送EarPods耳机
    传iPhone 12取消附送EarPods耳机

    根据天风国际分析师郭明錤的预测，苹果公司即将在未来发售的iPhone 12上取消随机附带的EarPods耳机，而这一做法的目的也很直接和明确，就是为了促进苹果AirPods 2耳机的需求。就跟充电器一样，苹果不是没有更大功率的充电器，想要？拿钱！

    根据该报道称，受到疫情影响与库存去化，AirPods 2 需求疲弱，导致今年第二季度总出货量约下滑 29% 。尽管苹果的AirPods无线耳机的口碑一直不错，而且使用起来极为便利，但是毕竟目前耳机市场选择的空间很大，苹果公司真的是错打了算盘。

    论赚钱我只服苹果 传iPhone 12取消附送EarPods耳机
    苹果如此做法为推进AirPods 2需求

    抛开大哥大时代不谈，我想绝大多数人从拥有人生中第一部手机开始，就是默认附送耳机的。而买手机附送耳机，这也已经成为天经地义的事情。

    就好像你去餐厅吃饭，完全不提供免费的餐具这就有点说不过去了，你可以提供更精美的收费餐具，但你不能剥夺消费者选择的权利！

    论赚钱我只服苹果 传iPhone 12取消附送EarPods耳机
    iPhone 12渲染图

    我们姑且不谈附送的耳机价值几何，效果怎么样，至少这是一种态度的问题。从目前的消息来看，如果苹果公司真的这么做了，必然会引起公愤，毕竟很多用户已经忍苹果很久了，只怕是这一事件将会成为导致信任崩溃的最后一个蚁穴。

    所以，我觉得这个预测可能性不大。如果苹果公司真的这么做了，从此苹果一生黑……

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

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