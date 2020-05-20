架构重磅升级 WAVE SUMMIT2020深度学习开发者峰会

由深度学习技术及应用国家工程实验室与百度联合主办的“WAVE SUMMIT”2020深度学习开发者峰会将于5月20日召开，并首次采用线上直播的方式举办。

据了解，本次峰会飞桨将发布核心框架的重要升级，并有多项新品发布及重磅升级，更好地将深度学习技术赋能产业，与生态伙伴携手推进产业智能化进一步发展，与开发者共促开源技术社区发展。

除上午的主题演讲外，下午也将为开发者们带来飞桨全新升级的隐藏细节、AI“战疫”背后的模型英雄、AI大赛冠军经验分享等等干货满满的公开课。

18:16 2020-05-19 由深度学习技术及应用国家工程实验室与百度联合主办的“WAVE SUMMIT”2020深度学习开发者峰会将于5月20日召开，并首次采用线上直播的方式举办。中关村在线届时也将为您带来在线直播。



18:17 2020-05-19 据了解，本次峰会飞桨将发布核心框架的重要升级，并有多项新品发布及重磅升级，更好地将深度学习技术赋能产业，与生态伙伴携手推进产业智能化进一步发展，与开发者共促开源技术社区发展。



18:17 2020-05-19 除上午的主题演讲外，下午也将为开发者们带来飞桨全新升级的隐藏细节、AI“战疫”背后的模型英雄、AI大赛冠军经验分享等等干货满满的公开课。

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