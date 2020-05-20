百度CTO王海峰发布量子机器学习开发工具“量桨”

中关村在线消息：WAVE SUMMIT 2020深度学习开发者峰会上，百度CTO王海峰开场即披露了一组飞桨数据：飞桨累计开发者数量已超过190万，服务企业数量达8.4万家，发布模型数量已超过23万个。疫情期间，飞桨和开发者一起战斗在战疫一线，推出口罩检测分类与人脸识别、社区疫情防控系统、疫情问答机器人、基于CT影像的肺炎筛查等，依托飞桨平台和生态为疫情防控贡献力量。





王海峰还宣布了飞桨的全新开发工具与重磅升级：飞桨版图全新升级，包含飞桨开源深度学习平台和飞桨企业版两部分。它将聚焦于满足旺盛的产业智能化需求和快速增长的AI生产规模。同时，作为技术领先的深度学习平台，飞桨积极布局前瞻技术方向，重磅发布量子机器学习开发工具量桨（Paddle Quantum），使百度飞桨成为了国内首个、也是唯一支持量子机器学习的深度学习平台。





这些成果的取得，得益于技术的成熟、平台的强大和生态的欣欣向荣，也跟社会的需求和时代的契机密切相关。算法、算力及数据的持续共同进步使得技术的边界不断被拓展，同时，深度学习框架和平台也在高速发展，围绕深度学习平台的技术、产业生态日渐繁荣，推动人工智能进入工业大生产阶段，加速各行各业智能化升级，并不断催生新的应用、新的产业；另一方面，疫情带动了线上经济增长，在国家提出“新基建”等大背景下，深度学习平台作为智能时代的操作系统，是产业智能化的基础技术底座，是新型基础设施的重要一环，与云计算、5G、物联网、数据中心等互相融合促进，加速产业智能化进程。

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