中关村在线消息：近日据外媒AppleInsider消息，一个研究团队披露了一个新的漏洞，可以让攻击者欺骗现代蓝牙设备，使其与伪装成受信任的恶意设备配对。



黑客伪造出可信的蓝牙外设 成为新的安全漏洞

这个安全漏洞被团队称为蓝牙冒充攻击BIAS，影响了一系列使用蓝牙的设备，包括iPhone、iPad和Mac。

BIAS攻击利用了蓝牙设备如何处理长期连接的漏洞，当两台蓝牙设备配对后，它们在一个“链接密钥 ”上达成一致，这样它们就可以在不经过配对过程的情况下重新连接到对方。

瑞士洛桑联邦理工学院的研究人员发现，他们能够在不知道这个链接密钥的情况下，欺骗之前配对过的设备的蓝牙地址来完成认证过程。

当攻击设备假装是一个只支持单边认证的先前受信任的设备时，该漏洞就会启动--这是蓝牙中最低的安全设置。

通常情况下，用户的设备将是验证该连接是否有效的设备。然而，通过使用一种被称为“角色切换”的策略，攻击者可以欺骗认证，并与用户设备建立安全连接。

结合其他蓝牙漏洞，如蓝牙密钥协商KNOB，攻击者可以破坏在安全认证模式下运行的设备。

一旦BIAS攻击成功，被攻击的设备就可以被用来进行其他的利用，包括访问通过蓝牙发送的数据，甚至控制之前配对的设备所拥有的功能。

由于蓝牙连接通常不需要用户进行明确的交互，因此BIAS和KNOB攻击也是隐蔽的，可以在用户不知情的情况下进行。

那么，究竟哪些电子设备会受到BIAS攻击的威胁？

这个缺陷只影响到蓝牙基本速率/增强数据速率，也就是经典蓝牙，但这仍然使相对较新的苹果设备受到攻击，包括iPhone 8及以上版本、2017年版 MacBook设备及以上版本、2018年的iPad机型及以上版本。

为了实施攻击，不良行为者需要在易受攻击设备的蓝牙范围内，并知道之前配对设备的蓝牙地址。对于一个熟练的攻击者来说，找到这些蓝牙地址相对来说是件小事，即使是随机的。

研究人员已经通知了蓝牙特别兴趣小组SIG，该小组已经更新了蓝牙核心规范来缓解这一漏洞。苹果和三星等厂商很可能会在不久的将来推出固件或软件补丁，配合修复措施。【7444073】

（文中图片来自互联网）

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