中关村在线消息：北京时间5月20日消息，在今天凌晨召开的微软Build 2020大会上，微软正式宣布了他们的混合现实设备HoloLens 2将会支持5G网络。微软未来也会力争让这款设备可以在更多的国家和地区上市。



混合现实迈出新的一步 HoloLens 2将支持5G

微软的混合现实主管Greg Sullivan在大会上就提到了HoLolens的一些新特性，主要是提升了沉浸感和佩戴的舒适感。另外，微软也把这款设备的视场角扩大了一倍多，同时保持业内领先的视野内每角度47个像素的全息密度。

HoloLens 2是微软旗下最新的增强现实头盔，其机身由碳纤维制成，设计更舒适，拥有额外的衬垫。HoloLens 2内部搭载骁龙850处理器，支持更好的手部跟踪功能，包含内置眼动追踪功能。

HoloLens 2相较于上一代进一步提升了视野范围，官方表示表示它的视野将增加一倍以上，这也是前代产品的最大痛点之一，同时还保持了跟HoloLens 1相同的每角度47个像素的全息密度规格。

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