NV超算的两颗处理器确认为顶级AMD霄龙7742

中关村在线消息：之前NVIDIA发布了超级核弹超级计算机DGX-A100，除了其配备的八张A100 GPU，抢眼的还有两个AMD 64核128线程霄龙处理器，现在AMD方面公布了更多关于该处理器的信息。





据AMD官方透露，这两颗霄龙处理器为顶级的霄龙7742，而非之前外界猜测的霄龙7H12。霄龙7742为64核心128线程，基准频率2.25GHz，高加速可达3.4GHz，功耗为225W。

AMD强调称，第二代霄龙处理器是全球范围内目前唯一一款支持PCIe 4.0总线的x86架构服务器处理器，每颗处理器可提供最多128条PCIe 4.0通道。

据悉，NVIDIA超级计算机DGX-A100搭载两个AMD 64核128线程霄龙处理器，八张A100 GPU（320GB显存），1TB十六通道DDR4内存，两个1.92TB NVMe gen 4.0 SSD以及15TB U.2 NVMe SSD，运行Ubuntu Linux系统，售价19.9万美元，约合140万元人民币。

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