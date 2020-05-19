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    荣耀笔记本电脑荣耀 MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350)

    荣耀MagicBook Pro 2020正式开卖 屏幕超亮眼

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：荣耀新一代MagicBook Pro现在已经正式开卖，售价5999元起，首销还可享受400元额外优惠，其屏幕表现非常亮眼。

    荣耀MagicBook Pro 2020开售：十代酷睿+MX 350独显，首发5599元

    新款MagicBook Pro采用16.1英寸屏幕，4.9mm三面窄边框，屏占比高达90%，支持100%sRGB高色域。获得德国莱茵TUV无频闪认证和国家眼科工程中心护眼认证双重认证，无频闪+低蓝光。

    MagicBook Pro的多屏协同也获得升级，可以用PC直接打开手机文件，并在电脑端浏览和编辑。新升级还可以用电脑接电话，支持靠近无感连接：手机复制PC粘贴，手机接收PC打开，PC文件右键发送手机。

    配置方面，MagicBook Pro搭载全新十代酷睿处理器，Nvidia Geforce MX350独立显卡，16GB DDR4双通道内存。支持Fn+P高能模式，CPU提升8%，工程文件渲染效率提升15%。

    价格方面，i5/16GB/512GB SSD/MX350版售价5999元，i7/16GB/512GB SSD/MX350版售价6699元，在今天10：08到明天10：08之间这段时间购买，还将享受额外400元优惠。

    （7442743）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀MagicBook Pro 2020正式开卖 屏幕超亮眼http://news.zol.com.cn/744/7442743.html

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