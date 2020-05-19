iPhone11降价1600元背后 竟是同比销量暴跌60%

iPhone 11又双叒叕降价了，而且这次最高降价幅度高达1600元！根据国内多家媒体报道，近期iPhone 11在京东、苏宁、国美等均启动了不同幅度的降价，其中最高降幅可达1600元。但是更加耐人寻味的是，有数据显示，苹果手机在华销量同比下滑高达60%。



64GB版本的iPhone 11价格走势

据报道，在京东平台iPhone 11全线产品领券最高立减1600元，其中iPhone 11领券立减500元，64GB版本仅售4999元；iPhone11 Pro Max领券立减1600元，64GB售价7999元。此外，苏宁也启动了iPhone 11全线降价，最高降价幅度同样为1600元。

而恰在此时，中国信通院发布最新的数据报告。报告指出，今年2月份苹果iPhone手机在中国市场只销售了约49.4万部，与去年同期的127万部相比，销量下滑超60%。

其实当两条新闻结合来看，我们不难发现其中的因果关系。也许放在iPhone 11发布之初，人们对5G手机的渴求似乎并没有那么明显，但是在今时今日，国产安卓5G手机已经对iPhone 11形成了全面的围剿，如今购买手机不带5G功能，这或多或少难以令人接受。



真的都刚刚好吗？

除了5G功能的缺失之外，一场席卷全球的新冠疫情也给几乎所有的手机厂商带来了巨大的影响。一段时期的停产停工状态自然遏制了民众的消费需。加之苹果iPhone 12新机已经基本确定5nm芯片+5G网络的组合，因此也让很多有消费需求的用户选择暂时观望。

iPhone11降价1600元或许看来是一个比较高的折扣，但是在小编看来，这或许仅仅是一个开始。毕竟在即将到来的618年中大促，或许还有更高的价格优惠幅度可以期待~

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