荣耀MagicBook Pro全新发布 售价5999元起

中关村在线消息：荣耀智慧生活新品发布会正在进行时，发布会最开始发布了新一代MagicBook Pro，售价5999元起。





MagicBook Pro采用16.1英寸屏幕，4.9mm三面窄边框，屏占比高达90%，支持100%sRGB高色域。获得德国莱茵TUV无频闪认证和国家眼科工程中心护眼认证双重认证，无频闪+低蓝光。

MagicBook Pro的多屏协同也获得升级，可以用PC直接打开手机文件，并在电脑端浏览和编辑。新升级还可以用电脑接电话，支持靠近无感连接：手机复制PC粘贴，手机接收PC打开，PC文件右键发送手机。

配置方面，MagicBook Pro搭载全新十代酷睿处理器，Nvidia Geforce MX350独立显卡，16GB DDR4双通道内存。支持Fn+P高能模式，CPU提升8%，工程文件渲染效率提升15%。

最后价格方面，MagicBook Pro i5/16GB/512GB SSD/MX350版售价5999元，i7/16GB/512GB SSD/MX350版售价6699元，今晚开启预售，5月19日上午10：08全网首销。

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