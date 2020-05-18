中关村在线消息：近日据悉，荷兰设计师Jermaine Smit(YouTube频道名称为Concept Creator)为荷兰著名科技媒体LetsGoDigital制作了一段5.4英寸 OLED iPhone 12的高清渲染视频放出高清渲染图给大家欣赏。











5.4寸iPhone 12渲染图：无Home按钮+窄刘海设计

据此前曝光的信息汇总，5.4英寸 OLED iPhone 12的长度为131mm，4英寸的iPhone SE长度为123mm。4.7英寸iPhone 8的长度 为138mm。



5.4英寸OLED iPhone 12宽度为64mm，iPhone SE为58mm，这机身控制上，还是相当让人喜欢的。

据目前掌握的线索得知，今年苹果可能会推出四款机型，包括5.4英寸和6.1英寸的iPhone 12，6.1英寸的iPhone 12 Pro以及6.7英寸的iPhone 12 Pro Max。

据目前掌握的线索汇总，6.1英寸的iPhone 12是目前iPhone 11的继任者，在iPhone 11现有的三款配置基础上还额外增加了一款5.4英寸的“小屏”手机。

两款普通机型机身背面会采用双摄像头设计，而两款Pro系列会装备3个摄像头以及1个LiDAR扫描仪。这款LiDAR扫描仪可以实现深度测量，并在今年3月公布的苹果iPad Pro 2020上首次推出。

所有四款手机均装备A14 Bionic处理器，采用5nm生产工艺。苹果还有望全系配置OLED面板材质，不过只有iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max会装备120Hz的ProMotion刷新率。【7441717】

（文中图片来自互联网）

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